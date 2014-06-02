Первый раз – в первый класс! Как подготовить ребенка к школе и какие документы нужны для поступления

Звенит прощальный звонок. А это значит, что уже в сентябре эти ребята сменят свой статус: теперь их будут называть не детсадовцами, а школьниками.

Малыши, конечно не сознают серьезность будущего жизненного этапа. Зато родители уже задумались: какую школу выбрать, как подготовить все документы для поступления в школу и, наконец, как подтолкнуть свое чадо к новой ступени жизни.

В новом учебном году в Минске планируется открыть 860 первых классов. За парты впервые сядут 20700 детей. Это на 600 человек больше, чем в предыдущем году.

Прием документов в первые классы во всех учреждениях образования Минска будет осуществляться со 2 июня по 28 августа включительно.

Конечно, в детском саду детей готовят к школьной жизни: учат читать и считать, писать и рисовать, петь и танцевать, развивают память и логику мышления, и многое другое. Но родители ни в коем случае не должны отставать.

Оксана, мама:

У нас в садике очень хорошие воспитатели, которые хорошо готовят детей, у них очень интересная программа, дети все у нас умеют читать. И кружок дополнительный «Подготовка к школе», который ведет психолог. Дополнительно наш ребенок еще закончил детскую академию. То есть, в принципе, мы считаем, что готовы идти в школу.

Елена, мама:

Дома проводили беседы с ребенком. Он ходил на дополнительные занятия в воскресную школу. Ребенок настроен.

Специалисты говорят, что начало школьной жизни – это уже серьезное детство. Это значит, что игры нужно оставить дома, а все внимание уделять наукам.

Галина Довнар, заведующая д/с № 548 города Минска:

Они будут уже вести взрослую жизнь, и она будет отличаться от той жизни, которую они ведут здесь, в детском саду. Это уже и дисциплина, и совсем другое обучение. Не обучение в игре, как в детском саду, все это незаметно (мы играем и обучаем), а там уже конкретная учеба будет, которую ребенок должен усваивать и отдавать знания, назавтра показывать их.

Сами родители не скрывают свой страх перед школьной жизнью ребенка. Хотя специалисты успокаивают: тяжело только поначалу. На самом деле, если мама и папа подошли осознанно к подготовке ребенка к школе, занимались с ним, уделяли много времени дисциплине, то никаких серьезных сложностей не возникнет.

Галина Довнар, заведующая д/с № 548 города Минска:

Мама может привести и в 8-10 утра, а в школе в 8 часов – звонок. Уже одна проблема. Мама должна вовремя из школы забрать, особенно в начальной школе. Здесь тоже можно это сделать попозже. Здесь все понимают и вникают во все проблемы родительские. И я думаю, что мы подготовили детей как надо. Так что на первом этапе у них не должно возникнуть никаких проблем.

Но как выбрать школу для своего ребенка? Можно, конечно, почитать отзывы в Интернете, выбрать ту, что посоветую друзья. Или ту, что ближе к дому. Родители к этому вопросу подходят очень ответственно.

Оксана, мама:

Наверное, самое главное, чтобы школа была не очень далеко, потому что многие гонятся за тем, что должно быть какое-то престижное заведение. Но надо не забывать, что сейчас солнышко светит, а ведь приходит зима, холодно, дождь, снег. И, в принципе, ребенок должен уметь быть самостоятельным, то есть он должен в 3-4 классе собрать портфель и пойти сам учиться. Для этого должно быть близко.

Елена, мама:

На данный момент мы выбирали то, что ближе к дому, если честно. А в пятом классе, если ребенок будет способен, будем поступать в гимназию.

В 2014 году в 50 гимназиях Минска планируется открыть около 159 пятых классов.

Испытания для четвероклассников, желающих стать гимназистами, начнутся 3 июня с диктанта по русскому языку. 5 июня ребята будут выполнять контрольную работу по математике, а 7 июня – писать диктант по белорусскому языку.

Начало всех вступительных испытаний в 11 часов. На написание работ отводится 45 минут. Для ребят, которые по уважительной причине не смогут явиться на одно из вступительных испытаний, предусмотрен один резервный день – 9 июня.

Тексты и задания для проведения вступительных испытаний по трем предметам будут озвучены по телевидению и радио, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Успех ученика во многом зависит от педагога. Первая учительница остается в жизни каждого навсегда. Ведь этот человек на первых порах должен стать и мамой, и воспитательницей, и другом.

Когда самые важные решения приняты, остается только подать необходимые документы в учреждение образования.

При поступлении в первый класс родители должны предоставить в школу медицинскую справку ребенка, паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию), личное заявление на имя директора школы одного из законных представителей ребенка.

Как оказалось, не так это страшно – отправлять ребенка в первый класс. Ведь детство все еще продолжается.