Летние каникулы у детей – повышенная ответственность у родителей. Как уберечь ребенка от опасностей лета?

Новости Беларуси. 1 июня – Международный день защиты детей и первый день лета. Начало отсчета каникул для ребятни. А для родителей – повод основательно подумать, где и насколько безопасно ребенок будет проводить эти три месяца.

Только с начала 2014 года на дорогах Беларуси погибли 10 детей. К концу лета, к сожалению, эта статистика растет.

На самом деле летних опасностей, которые подстерегают ребенка, гораздо больше. И несчастных случаев с участием детей тоже. Главная их причина – ребенок остается наедине с собой.

Любовь Трепашко, старший инспектор агитации и пропаганды отдела ГАИ Московского РУВД Минска:

Как свидетельствует многолетняя статистика, в период с мая по сентябрь количество ДТП с участием детей значительно увеличивается.

Петр Тулай, первый заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Дети не должны оставляться без присмотра во время летних каникул, так как это может привести к печальным последствиям.

Олег Пересятник, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

В прошлом году в летний период погибли три ребенка. И все эти случаи – по недосмотру родителей.

Примерно так начинается каждое лето для экстренных служб. Статистика несчастных случаев в это время года говорит сама за себя. Дети тонут, погибают на пожарах и под колесами авто, теряются. Но каждый родитель почему-то думает, что с их ребенком ничего не случится. Но лето – это не повод расслабляться. Это повод скорее быть на чеку.

С начала 2014 года только на дорогах Беларуси погибли 10 детей. Эта сухая фраза к концу лета обычно заканчивается другими цифрами. Главная причина – когда наедине с собой.

Эти кадры сняты в последние дни учебного года. Здесь вряд ли уместны какие-то комментарии. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что на каникулах подобные променады будут встречаться куда чаще. И не каждый завершится счастливым концом.

На всякий пожарный в конце мая представители МЧС отправляются в рейд по многодетным семьям. Казалось бы, но банальное «спички детям не игрушка», работает все убедительнее. Эта фраза уже погасила не один пожар по детской шалости. Но сегодня другой, не менее важный разговор.

Сотрудник МЧС:

Самое главное – это, конечно, не оставлять ни в коем случае детой без присмотра. Со стороны родителей тоже должна проводиться беседа, потому что родители – это всегда пример для малышей о том, что можно делать, что нельзя. Номера служб постоянно повторять, чтобы знали, если даже, не дай Бог, что-то когда-то случится, чтобы знали куда позвонить.

На вопрос спасателей, остаются ли младшие на старших, Наталья отрицательно машет головой. У мамы 4 ребятишек. Говорит откровенно, за всеми нужен глаз да глаз. Самый активный старший. Летом может сбежать на речку, сообили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Шашович:

Ругаемся, конечно, запрещаем, но не всегда его уловишь. Он старший, 12 лет. Выйдет на улицу с друзьями, может пойти. Хорошо, что сейчас телефоны.

Слова «Тревога! Дежурная смена на выход!» на пляжном берегу в горячую пору звучат раз по 10 за день. По инструкции спасательный патруль объезжает акватерриторию каждые 5 минут.

Сегодня операция «спасение утопающего» условная. Работают водолазы с манекеном.

А тем временем на берегу за мероприятием наблюдают десятки детских глаз, где, между прочим, прочитался легкий испуг.

Олег Пересятник, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

У нас буквально на прошлой неделе было несколько теплых дней. За эти два дня сразу в Минске 2 человека погибли. Дети купаются в неотведенных местах, запрещенных для купания, где нет спасательных подразделений, станций, служб. Баловство, шалости приводят к тому, что они просто гибнут.

В проблему как в омут с головой окунулись в Гомельской области. С этого купального сезона там введен запрет на купание детей до 14 лет без присмотра взрослых.

Если найдутся те, кто поплывет против этого течения, родителей привлекут к административной ответственности.

Евгений Миткевич, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома:

Если это будет поддержано на республиканском уровне, то мы таким образом постараемся снизить количество детей, которые погибли на водоемах.

В США родители несут юридическую ответственность за надлежащий надзор за детьми. В Великобритании за оставление ребенка без присмотра штрафуют. В Беларуси родителю никто не даст штраф, даже если с покинутым малышом что-то произошло.

Реальные жизненные истории, когда мамы и папы нет дома, ребенок в это время добирается до спичек и погибает в огне, квалифицируют как несчастный случай.

Виталий Янчин, начальник отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Существует ответственность родителей административная за уклонение от воспитания детей. В настоящее время Генеральная прокуратура прорабатывает вопрос, чтобы и за нахождение детей в социально опасном положении была предусмотрена ответственность.

Ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию детей прописана в Административном Кодексе в статье 9.4. Но по ней родителей оштрафуют только если ребенок совершит что-то противоправное. Если же с ним что-нибудь случается, отвечать родители не будут.

В Уголовном Кодексе есть статья 159 «Оставление в опасности». Но привлечь по ней могут только в случае умышленных действий.

Виталий Янчин, начальник отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

За это предусмотрен арест или ограничение свободы до 2 лет.

Случай в Светлогорске, к примеру, потряс весь город, когда мама пыталась зимой засыпать снегом своего ребенка. И только бдительность граждан позволила спасти этого новорожденного.

На сегодня в Беларуси в списках пропавших без вести значатся 62 ребенка. Где чаще всего теряются дети, сказать сложно.

Так называемые истории «потеряшек» очень разные. Кто заблудился в лесу, кто-то на секунду отлучился от мамы на вокзале или в зоне отдыха. Слава богу, рассказывают в минском парке Горького, в этих случаях нет равнодушных людей. Ведь кого-то находят уже у метро, в поисках других общественность и милиция порой не один час прочесывает каждый метр.

Лидия Вежновец, начальник отдела УП «Городские парки Минскзеленстроя»:

Родители, конечно, здесь были в полуобморочном состоянии, мне их было, по большому счету, жаль. Мы очень долго объявляли здесь, приехали наряды милиции, уже прочесывали все. Он обиделся, даже не стал стоять у машины (мы надеялись, что он вдруг подошел к машине, ждет родителей), собрался и общественным транспортом совершенно спокойно доехал домой. Сел на скамеечку около своего подъезда, сидел и ждал родителей.

Что делать, если ребенок потерялся, здесь рассказывают по громкой связи. Так что если вы слышите сигнал, прислушайтесь к речи диктора.

Лидия Вежновец, начальник отдела УП «Городские парки Минскзеленстроя»:

Всегда у ребенка есть карманчик. Напишите записку и мобильный телефон мамы или папы.

Вариант безопасного лета – загородные лагеря. Здесь, конечно, понимая ответственность, создают все условия. Каникулы хоть и получаются немного строгого режима, но уж лучше по правилам, чем по исключениям из них.

Александр Усольцев, директор санатория:

Территория вся от клещей обработана, проверена на безопасность. То есть в этом отношении родители могут быть спокойны. Близко водоемов, куда могут дети убежать, у нас нет. Но зато у нас есть бассейн.

Ребенок сыт и присмотрен. Сервис «all inklusive» обходится родителям от 10% до 20% от стоимости путевки. Но это цена уверенности в безопасности ребенка. За нее здесь отвечает охрана и милицейский патруль. Лейтенант Фроленкова на посту круглосуточно.

Говорят, для беды много не надо. Вот это шокирующее видео еще раз подтверждает мудрую мысль и еще раз заставляет задуматься, что 5-10 минут без присмотра могут привести к ситуации, когда пути назад уже не будет.