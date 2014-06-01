Проект «Истоки» - детская семейная деревня вместо приюта

Новости Беларуси. Антуан де Сент-Экзюпери однажды сказал: «Я вышел из детства, как из страны». Конечно, это государство не отмечено на карте, но каждый отводит ему уголок в своем сердце. В Международный день детей программа «Центральный регион» на СТВ посмотрела на мир их глазами.

В центре внимания программы детская деревня «Истоки» - проект, созданный по специальной программе президента в 2010 году. 15 коттеджей построили на деньги инвесторов.

Этот проект - лучшая альтернатива детским домам. Здесь сиротам возвращают любящий дом и надежду на будущее, на жизнь в полноценной семье.