Международный день защиты детей в Беларуси ознаменовался благотворительными акциями и концертами

Новости Беларуси. Они – наше будущее и будущее страны. Международный день защиты детей отмечают на всей планете в первый день лета. Этой традиции уже более шести десятилетий.

В Беларуси поддержка молодых граждан – один из приоритетов государственной политики. В республике сегодня более 1 млн 700 тысяч детей.

По всей стране прошли благотворительные акции и концерты. Массовой по традиции стала площадка и в минском парке Горького. Там 1 июня можно было окунуться в увлекательный мир книжных героев.

Пока одни еще только собираются пойти в школу, другие ребята уже наслаждаются первыми днями летних каникул. Но такая увлекательная встреча с известными литературными персонажами доставила радость всем. А многие захотят вновь перелистать страницы любимых книг.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Сегодня мы, белорусы, читающая нация, должны сделать еще больше для того, чтобы наши дети воспитывались не только через информационные технологии, но чтобы они читали книгу, потому что чтение, глубокое чтение формирует личность.

Алесь Савицкий, лауреат государственной премии Беларуси, писатель:

Адзіны сёння паратунак, чым мы можам уратаваць сябе, нацыю, – гэта наша слова, кніга.

Игры, аттракционы, мастер-классы по лепке, рисунку и плетению из соломки – каждый смог найти себе забаву по душе.

И, конечно же, гостей праздника ждал концерт. На одной сцене со взрослыми артистами были и самые юные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Плотникова, певица:

Кто сказал, что погода плохая? Погода сегодня хорошая. Главное, что нет дождя. И вообще вам хочу сказать, что такой день, такой праздник не может омрачить ни дождь, ни слякоть. Это праздник у всех людей, потому что, как поется в одной моей песне, главное на свете – это наши дети.

Посетители парка:

Папа с сыном пошли в цирк, а мы маленькие, так как не выдержим там 4 часа, решили в парк. Прочитали, что здесь будет хороший праздник. Настроение замечательное, боевое, мы рады, получили кучу подарков.

С сыном будем кататься вечером на велосипеде, а сейчас – на самокате и попкорн.

Дождя не боимся. Собрались, между прочим, и одежда соответствующая.