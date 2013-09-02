Первоклассники получили к 1 сентября подарок от Президента - книгу «Беларусь — наша Радзіма»

Новости Беларуси. Каждый первоклассник в стране получил к 1 сентября подарок от Президента. Именно по книге «Беларусь — наша Радзіма» во всех школах республики прошел сегодня первый урок знаний. На страницах 10 юбилейного издания все современные достижения белорусов: от экономики до науки и спорта. Сотни иллюстраций расскажут школьникам об истории, географии и прославленных людях нашей Родины. Свыше ста тысяч экземпляров уже развезли по школам страны.

280 иллюстраций на 64 страницах. Огромный творческий коллектив - дизайнеры, авторы и редакторы более полугода собирали все лучшее о нашей стране.

Ирина Радоман, начальник отдела допечатной подготовки издательства «Пачатковая школа»:

Самое сложное из всего большого объема информации, который хочется донести до детей, вместить в ограниченное количество страниц.

Шестилетний Володя тут же оценил свежеотпечатанное издание. Оно уже 10 по счету, сообщилив программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Ванина, заместитель директора по редакционно-издательской деятельности издательства «Пачатковая школа»:

Издание первого года и десятое издание - изменился объем книги, раньше она была в мягкой обложке, теперь в твердом переплете. Конечно же, за эти годы менялась не только обложка, но и существенно перерабатывалось содержание.

Есть разделы которые без изменений — госсимволы, история, география. Но достижения современности — меняются год от года. Вот, к примеру космонавт — Новицкий впервые в этой книги. На страницах по соседству и сами школьники - победители олимпиад и призеры творческих конкурсов. Их имена также вписаны большими буквами в летопись Беларуси.

Ольга Ванина, заместитель директора по редакционно-издательской деятельности издательства «Пачатковая школа»:

Все наши новые награды, победы находят отражение в этой книге.

По две тренировки ежедневно — олимпиец Алексей Гришин серьезно готовится к новым стартам - Сочинской олимпиаде. Кстати, он уже несколько лет не сходит со страниц этого уникального учебника. К слову, увидела фото прославленного ученика его первая учительница, и сообщила ему об этом с гордостью.

Алексей Гришин, олимпийский чемпион по лыжной акробатике:

Хочу, чтобы в следующей книге были новые снимки - более яркие, более красивые.

Это мотивирует детей с первого класса ставить перед собой цели и добиваться их. Попадать в новые книги, делать новые открытия.

Она активно участвует в концертах, спектаклях, мюзиклах. Голос Саши Няхай слашали во многих странах мира. Звучали песни в ее исполнении и на нашем «Славянском базаре». Фото юной артистки не только на афишах, но и на странице подарочной книги среди молодых талантов Беларуси. Кстати, именно Саше было доверено от имени нового поколения белорусов приносить присягу на верность символу страны в день открытия Площади Государственного флага Республики Беларусь накануне Дня Независимости. Теперь она листает книгу с особым трепетом.

Саша Няхай, лауреат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, лауреат международных творческих конкурсов:

Для меня это большая гордость — эту Книгу видит вся страна.

На страницах 10 юбилейного издания «Беларусь — наша Радзіма» все современные достижения нашей страны. Такой подарок от Президента получил каждый первоклассник к новому учебному году.