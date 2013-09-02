В Минске 2 сентября прошел необычный открытый урок: к школьникам в гости пришли звезды гандбола

Новости Беларуси. В столичной школе №9 2 сентября прошел открытый урок по гандболу. Такое необычное начало года в этом учебном заведении неспроста. Школа — одна из немногих в столице с гандбольной секцией. В этом году туда приняли 15 ребят. Причем, не только мальчиков.

На первом уроке ребятам рассказали об истории этого вида спорта. В гости к пятиклассникам пришли и звезды гандбола – игроки именитого коллектива. Кроме автографов, известные спортсмены оставили детям в подарок мячи. Каждый юный ганболист получил памятные сувениры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Коршакевич, олимпийский чемпион (1998 г.), чемпион мира по гандболу (1982 г.):

Я тоже начинал таким же, как и эти девочки и мальчики. С 4 класса я пошел в гандбол. Я считаю, что чем больше будет открываться секций в каждой школе, тем больше будет гандбол расти и расти у нас.

Евгений Доброневский, директор средней школы №9 г. Минска:

Я уверен, что среди сегодняшних пятиклашек, которые попали в символичный 5 «Г» класс, от слова «гандбол», будут наши знаменитые спортсмены, которые будут прославлять наше государство.