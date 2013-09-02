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К 1 сентября в Солигорске открыли новую среднюю школу-детский сад

02 сентября 2013 14:16
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Новости Беларуси. Новый учебный год в новых стенах. Современный учебный комплекс: среднюю школу - детский сад открыли в Солигорске. Объект возвели по поручению Президента в рекордные сроки - менее чем за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школа на 720 учащихся одна из самых современных в Беларуси. Учебные кабинеты оснащены последними новинками техники, есть игровые комнаты для младших классов, спальные и гардеробные помещения, а также лаборатории, библиотека, актовый зал, несколько спортивных залов и бассейн. При входе действует электронная система пропуска.

Учебно-педагогический комплекс построили в новом микрорайоне, что существенно улучшить ситуацию с дефицитом мест в других школах и детских садах Солигорска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Образование в Беларуси # Борис Батура # Дети

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