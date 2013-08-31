Парад будущих мам прошел в минском парке Горького

Новости Беларуси. Праздник для тех, кто в ожидании малыша. Парад будущих мам прошел 31 августа в Минске. Для беременных красавиц организовали насыщенную развлекательную программу в столичном парке Горького. Профессиональная фотосессия, показ рисунков, мастер-классы по уходу за новорожденными, аква-грим и аттракционы для детей.

Для главных героинь объявлен дресс-код – вход на праздник исключительно в желтой одежде. Этот цвет символизирует солнце и дарит радость.

Порадовали гостей своими номерами и звезды белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Кокошкина, организатор мероприятия:

Нам хочется, чтобы люди не только, конечно, в этот день, но в этот день особенно, чтобы эти будущие мамочки, как мы их ласково называем «беременяшки», почувствовали к себе внимание, увидели море улыбок, почувствовали, что они очень важны.

Участницы мероприятия:

В этом положении ты ничего себе не можешь позволить практически. Очень радует, что собираются пузатики на этом празднике все вместе.

Очень здорово для мамочек встретиться, увидеть друг друга с пузиками, отдохнуть хорошо, посмотреть на радостные лица.