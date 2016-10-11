Папины дочки: удивительная многодетная семья Бармотиных

У Пушкинского царя Салтана было три дочки, а вот у Павла Бармотина – 5 очаровательных дочурок. Этим утром мы гостим в радушном доме, переполненном смехом, радостью и добротой.

Главу семейства мы застали с расческой и резиночками – идет процесс создания прически для младшей царевны.

Заботливый папа признаётся, радость с появлением каждой дочки только усиливалась, ведь семья становилась больше, дружнее, счастливее.

Елена Викторовна признаётся: никогда не думала, что станет многодетной мамой, хотя сама выросла в семье, где воспитывалось пятеро детей. Она искренне рада, что всё сложилось именно так, хоть иногда количество дел в ежедневнике больше чем количество часов в сутках.

У мамы-Елены есть отличный помощник – старшая 14-летняя дочь Алина. Она и в кружок младших отведёт, и с занятий по музыке встретит, и по хозяйству поможет.

Алина, Снежана, Марта, Каролина и Лилиана. Несмотря на то, что девочки – сёстры, характеры у них абсолютно разные. Родители стараются вложить лучшее в своих девочек. Каждый день спортивные тренировки и занятия музыкой. Например, 12-летняя Снежана уже делает большие успехи в фигурном катании.

Девочки очень дружные, живут в одной комнате, но у каждой есть свой уголок. Десятилетняя Марта сама украшала личное спальное место.

В семье Бармотиных есть традиция проводить все праздники вместе. Вместе ожидать новогоднего чуда, печь пироги ко дню рождения, благодарить маму 14 октября и поздравлять папу 23 февраля. А ещё эта удивительная семья по вечерам превращается в настоящий оркестр. Оркестр разных характеров, музыка которых вместе звучит волшебно.

Как говорил Лев Толстой: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»!

Возможно, когда в следующий раз мы решим навестить семью Бармотиных, девочки взахлёб буду рассказывать о братике. А пока пришло время провожать главу семейства на работу, ведь заботиться о пяти принцессах – это не шутки, платье надо каждой.