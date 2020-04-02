«Остановиться на самом интригующем моменте». 3 совета, как приучить детей читать книги

Сегодня Международный день детской книги. И это повод задуматься над глобальной проблемой: дети перестали читать. Да, книга сейчас – это совсем не средство для получения информации, потому что есть Интернет. Но литература – это огромный волшебный мир и нужно помочь ребенку прикоснуться к настоящему чуду.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – декан факультета начального образования БГПУ – Наталья Жданович.

Как приучить детей читать книги?

Наталья Жданович, декан факультета начального образования БГПУ:

Маленькому ребенку, если мы говорим о детях, начинающих читать, очень важно в руках подержать именно бумажную книгу. Во-первых, это соответствующие шрифты. Во-вторых, это замечательные иллюстрации.

Ведь очень важно, когда ребенок впервые начинает знакомиться с миром литературы, чтобы у него появился интерес. Если у него этот интерес будет, тогда он дальше уже продолжит читать, и не нужно будет что-то навязывать или заставлять. Вот это как раз та проблема, которая сейчас волнует очень многих. Родители спрашивают: «Как заставить ребенка читать, что нужно сделать».

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