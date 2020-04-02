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«Остановиться на самом интригующем моменте». 3 совета, как приучить детей читать книги

02 апреля 2020 09:15
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Сегодня Международный день детской книги. И это повод задуматься над глобальной проблемой: дети перестали читать. Да, книга сейчас – это совсем не средство для получения информации, потому что есть Интернет. Но литература – это огромный волшебный мир и нужно помочь ребенку прикоснуться к настоящему чуду.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – декан факультета начального образования БГПУ – Наталья Жданович.

Как приучить детей читать книги?

Наталья Жданович, декан факультета начального образования БГПУ:
Маленькому ребенку, если мы говорим о детях, начинающих читать, очень важно в руках подержать именно бумажную книгу. Во-первых, это соответствующие шрифты. Во-вторых, это замечательные иллюстрации.

Ведь очень важно, когда ребенок впервые начинает знакомиться с миром литературы, чтобы у него появился интерес. Если у него этот интерес будет, тогда он дальше уже продолжит читать, и не нужно будет что-то навязывать или заставлять. Вот это как раз та проблема, которая сейчас волнует очень многих. Родители спрашивают: «Как заставить ребенка читать, что нужно сделать».

Книгу на трёх языках для детей выпустили в Минске. Чем она полезна?

«Остановиться на самом интригующем моменте». 3 совета, как приучить детей читать книги -1

Но мы, наверное, должны задаваться вопросом, как привить любовь к чтению?

Наталья Жданович:
Совершенно верно.

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Кто этим должен заниматься – дедушка, мама, школа? Если ли конкретные лайфхаки, чтобы хотелось листать страничку за страничкой?

Наталья Жданович:
Сначала привлечь внимание. Поэтому я уже сказала об иллюстрациях – это раз. Во-вторых, можно использовать интересные приемы. Если взрослый читает ребенку, остановиться на самом интересном, интригующем моменте, чтобы либо ребенок сам захотел продолжить, либо потом вместе продолжить. А можно читать по ролям и развивать творческие способности как взрослых, так и детей.

# Воспитание детей # Дети # Наталья Жданович # Фотофакт

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