Книгу на трёх языках для детей выпустили в Минске. Чем она полезна?

Наталья Жданович, декан факультета начального образования БГПУ: Я возьму книгу, которая в этом году вышла в свет и была презентована на книжной выставке – «Книга для друзей». Это сказки для друзей на трех языках. Книжка, которая сопровождается замечательными сказками современных белорусских писателей. Плюс есть замечательные иллюстрации, которые помогут ребенку погрузиться, действительно, в содержание и к тому же увлекут и заинтересуют.

Книга на трех языках – это еще и замечательный образовательный процесс изучения иностранных языков. Мы все хотим, чтобы наши дети, живя в поликультурном мире, знали не только родной язык, не только хотя бы один-два, а, вообще, знали много языков. И взрослые, и дети когда начинают изучать язык, всегда очень важно, чтобы и лексика закреплялась, и грамматика усваивалась. А как? Получается, можно заучивать очень много слов, разбирать много грамматических конструкций, но если ты не будешь закреплять, то, конечно, это уйдет. Поэтому эта идея трёхъязычной книги, которая появилась у нас, на факультете начального образования, была реализована именно как такой образовательный ресурс для того, чтобы и ребенку, да и взрослому, который вместе с ним изучает язык или изучает самостоятельно, была вот такая помощь. Уже сюжет известен: известен на белорусском языке, на русском языке. И вот тогда в этом сюжете человек будет совершенно комфортно будет себя чувствовать, читая это уже на иностранном языке.