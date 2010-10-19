Ольга Протасевич первая в Беларуси удочерила ребенка с синдромом Дауна, имея своего с таким же диагнозом

На пятый день после родов в палату к Ольге Протасевич пришел врач-генетик и рассказал о болезни новорожденной девочки, ей поставили диагноз — синдром дауна. Хромосомная аномалия — генетическое нарушение, которое неизбежно приводит к отставанию в умственном развитии. Летом 85-го года Ольга забеременела во второй раз. Схватки начались точно в срок, скорая отвезла Ольгу в больницу. Все происходило также, как и при рождении старшего сына. Ничто не настораживало молодую женщину. На пятый день после родов в палату к Ольге зашел врач-генетик. Новорожденной девочке поставили диагноз — синдром Дауна. Хромосомная аномалия — генетическое нарушение, которое неизбежно приводит к отставанию в умственном развитии. Ольга Протасевич:

Это было только начало 86 года. Это было еще до чернобыльской аварии. Если бы это произошло после, это могло бы сгладить рождение дочери. Врач-генетик очень популярно мне объяснил, что меня ждет, сколько времени это может продлиться и как я буду жить в этой среде.

Ольге стали настойчиво предлагать оставить ребенка. Но они с мужем отказались. Супруги вернулись в съемную квартиру. Жизнь изменилась навсегда. Они назвали малышку Верой, потому что именно она дала им силу бороться, веру в то, что эти силы у них не иссякнут. Ольга начала заниматься с девочкой. Тяжелее было привыкнуть к тому, что ее ребенок отличается от других.

Ольга Протасевич:

Было тяжело перенести отношение окружающих, непонимание даже самых близких родственников. Мы знали, что мы не такие как все, и нам постоянно старались указать на это. Первые десять лет были самыми страшными. Врачи сказали, что Верочка необучаема. Она никогда не сможет различать буквы и не научится считать. Справиться Ольге помогли такие же как и они родители детей-инвалидов, поддерживая друг друга, они наконец смогли почувствовать себя не изгоями, а равными. Постепенно Ольга перестала считать произошедшее тяжкой ношей, она научилась смотреть на это, как на испытание, которое позволило им стать сильнее. Именно тогда Ольга решила, что ее любви хватит еще на одного сложного ребенка.