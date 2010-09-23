Куда отдать ребенка в Минске, чтобы развили его творческие способности?

Около 3000 ребят разных возрастов и интересов объединил Национальный центр художественного творчества детей и молодежи в Минске.

Воспитанники Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Я занимаюсь тут, потому что мне здесь нравится. Тут очень много девочек, которые меня поддерживают.

Я пришла сюда, чтобы проверить свои способности. Сейчас я пою на сцене.

Я пою здесь уже пять лет. Ездила в Москву на конкурс и заняла 4-е место.

Современный центр творчества — преемник Минского дворца пионеров. И это здание на пересечении улиц Энгельса и Кирова хорошо знакомо многим поколениям минчан. А начиналось всё в 1936 году. Тогда на фундаменте недостроенного клуба строителей по проекту архитекторов Александра Воинова и Александра Вараксина выросло здание Дворца пионеров.

Наталья Комзалова, заведующая отделом культурно-досуговой и концертной деятельности Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Мы находимся в малом театральном зале, в котором занимается несколько наших коллективов, один из которых — Образцовый театр юношеского творчества, им руководит Наталья Евгеньевна Рачковская. Этот коллектив в свое время создал Валерий Мороз, наш известный белорусский режиссер и педагог.

Старейшим коллективом центра считается ансамбль «Белая Русь», основанный еще в 1946 году.

Наталья Комзалова:

Этот коллектив известен не только у нас в стране, он широко известен за рубежом. Он активно принимает участие в международных фольклорных фестивалях. Руководит коллективом Анатолий Леонидович Карпович — ведущий балетмейстер Беларуси.

Еще одна гордость — ансамбль «Зорачка», известный своими яркими театрализованными выступлениями.

Целая галерея посвящена изобразительному и декоративно-прикладному творчеству воспитанников центра. Тут представлены как традиционные, так и абсолютно новые направления деятельности. В центре, например, есть своя «Лаборатория моды» и подиум-школа.

Александр Лепешкин, культорганизатор отдела изобразительного, декоративно-прикладного творчества и выставочной работы:

Они занимаются дизайном, пошивом одежды, разработкой коллекций. Подиум-школа учит дефиле, искусству держать себя на сцене, на подиуме.