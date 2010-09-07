Где в Минске можно было купить детские игрушки в 1930-ые годы?

У каждого поколения игрушки разные. В военные годы любимыми куклами были не Барби, а Оли и Марины. В послевоенные годы дети играли в тряпичные куклы. Что может быть приятнее, чем найти игрушку, которую помнишь с детства. Историю которой рассказываешь своим детям и внукам?

В 1934 году в Минске было 5 магазинов, где торговали игрушками. Ассортимент был бедный, а в газетах то и дело появлялись заметки об игрушках. В газете «Звезда», например, писали следующее: «Пистолеты сделаны грубо – торчат гвозди, руки можно поцарапать. Гармошки со сломанными клавишами и кубики с неизвестными животными.

В некотором роде, тотальный дефицит детских игрушек провоцировал детское творчество. Дети ломились в разные кружки авиамоделирования или судомоделирование – там можно было сделать самому себе что-нибудь стоящее. Дети мастерили сами себе разных волков, зайчиков и прочих зверюшек.

Ассортимент игрушек стал намного шире с открытием ГУМа. Все дефицитное можно было раздобыть здесь. ГУМ открылся в 1934 году и находился в доме 43 по улице Советской. На втором этаже в нем находился отдел «Детский мир». Он обещал обеспечивать широкий ассортимент занимательных игрушек.