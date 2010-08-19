Детская оздоровительная гимнастика

Все родители стремятся использовать лето, чтобы оздоровить детей. Но помните, что забота о здоровье – дело ежедневное, а не сезонное. Солнце, море – занятие похвальное, но здоровьем впрок не запастись.

Алина Михолап, преподаватель детского психолого-педагогического центра:

Отдых детям необходим, но кроме отдыха, нужно прилагать и другие усилия. Сейчас не все имеют возможность выехать куда-то, поэтому мы все это можем сделать в нашем родном городе и даже в своей собственной квартире. Для этого не нужно дорогостоящих тренажеров, можно использовать подручные средства. Мячи разного диаметра, дорожки для профилактики плоскостопия, обручи, гимнастические палочки, самые обыкновенные стулья.

Длительность гимнастики зависит от возраста, для малышей достаточно 20 минут, для детей постарше – около получаса. Эффективность занятий зависит от грамотно выстроенной структуры.

Прежде всего необходима разминка: шаги с высоко поднятыми коленками, поочередная ходьба на носочках и пятках, они станут увлекательнее для ребенка, если разнообразить их игрой. Одолеть круг на четвереньках будет проще, если представить себя котенком.

Алина Михолап, преподаватель детского психолого-педагогического центра:

Основная часть занятия состоит из упражнений с гимнастической палочкой, обручем, мячами малого диаметра.

Гимнастическая палка может превратиться в штурвал самолета, препятствие, через которое нужно переступить, часть большого корабля. С профилактикой плоскостопия отлично справляется специальный массажный коврик.

Алина Михолап, преподаватель детского психолого-педагогического центра:

Дома мы можем использовать массажную дорожку, придуманную вместе с ребенком. В ней могут быть задействованы материалы разного качества и фактуры: ворсовой коврик, ковер, рассыпанные мелкие предметы. Все, что будет развивать его сенсорику.

Своеобразную дорожку здоровья можно проложить через всю квартиру. Используйте коврики, обручи и даже стулья различной высоты. Главное – чтобы они не скользили по полу, тогда получится отличный мост к здоровью.