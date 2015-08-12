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Один день с многодетной семьей Антипорук

12 августа 2015 09:04
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Как поместить восемь зубных щеток в стакан и поделить одну ванную комнату на всю семью? И как приготовить завтрак на такое количество людей, а потом помыть посуду, заплести косичку дочерям и помочь отправиться в школу и детские сады. Многодетная мама Оксана Антипорук отвечает на эти вопросы с улыбкой и благодарит за помощь своего старшего сына - именно он просыпается раньше всех и отвечает в доме за завтрак.

Оксана и Александр вместе уже 16 лет, но даже и представить не могли, что на обувной полке дома будет красоваться шесть пар детских туфель.

Под дружный хохот делятся бутербродами. Старшие охотно играют с малышами. Вместе убирают квартиру и помогают друг другу с уроками. В семье Антипорук нет разделения на «твое» и «мое». Всё общее.

# Дети # Фотофакт # Семья # Воспитание детей

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