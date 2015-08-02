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8-летний мальчик погиб под колесами трактора в Брестском районе

02 августа 2015 10:24
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Новости Беларуси. Трагедия в Брестском районе. В одной из деревень под колесами трактора погиб 8-летний мальчик. Ребенок с друзьями играл прямо на проезжей части. По словам водителя, прежде чем начать движение, он посигналил детям, а мальчик якобы спрятался за колесом и не успел убежать.

Тракторист остановился только метров через 30, когда услышал крики детей. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются. А сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз призывают родителей быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Несчастный случай

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