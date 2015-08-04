Белорусские программисты разработали мобильное приложение для юных участников дорожного движения

Новости Беларуси. Современные технологии на страже безопасности. Для самых маленьких участников дорожного движения белорусские программисты совместно со столичной Госавтоинспекцией разработали красочное мобильное приложение «Smart Road». Совершенно бесплатно в распоряжении маленьких минчан и их родителей целый информационный портал с интересными акциями и викторинами, правилами дорожного движения и полезными советами. А для любителей онлайн-общения в скором времени в мобильный ресурс добавят и детский чат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.