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Белорусские программисты разработали мобильное приложение для юных участников дорожного движения

04 августа 2015 18:43
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Новости Беларуси. Современные технологии на страже безопасности. Для самых маленьких участников дорожного движения белорусские программисты совместно со столичной Госавтоинспекцией разработали красочное мобильное приложение «Smart Road». Совершенно бесплатно в распоряжении маленьких минчан и их родителей целый информационный портал с интересными акциями и викторинами, правилами дорожного движения и полезными советами. А для любителей онлайн-общения в скором времени в мобильный ресурс добавят и детский чат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Дети # Правила дорожного движения # Татьяна Харлинская

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