Одарённые дети: программировать в 10 лет, поступить в ВУЗ в 12 и знать несколько языков в 14!

На экране – язык программирования, а за компьютером – 10-летняя Лиза. Девочка кодирует собственные программы, игры, сочиняет музыку как на фортепьяно, так и на компьютере.

Таких развитых не погодам детей называют одарёнными. Их отличает высокий интеллект, творческий потенциал, любознательность и исследовательская активность. А в 21 веке – и быстрое освоение высокотехнологичной техники.

Лиза мечтает пойти по стопам папы и стать программистом и целеустремлённости у неё не занимать. Её по праву можно назвать усердным тружеником.

Чтобы тебе подарили котёнка, начинай просить с лошади. А если получил в школе плохую оценку, показывай дневник маме, когда она болтает по телефону. И, наконец, ошибается тот, кто… знает ответ!

Одарённые дети часто удивляют взрослых своим острым умом и безграничной фантазией. Например, восьмилетний Фёдор с самого раннего детства отличался недетскими мыслями, поиском причин, следствия и связей и быстрым пониманием логических игр.

Фёдор подключился к современному популярному движению экстримеров и ведет свой канал в Интернете.

Плавание, языки, математика, японские шахматы и логическая игра Го. Любознательный малыш во всём стремится быть лучшим и завоёвывать призовые места на различных турнирах и олимпиадах.

Родителям одарённых детей следует помнить, что не нужно своих малышей «подгонять» под общепринятые стандарты, а наоборот, создавать условия для развития неординарных способностей. Важно поддерживать любые начинания и комплексно подходить к выявлению склонностей своего чада и тогда постепенно ваш «маленький алмазик» превратится в «выдающийся бриллиант».

Программировать в 10 лет, поступить в университет в 12 и знать уже несколько языков в 14!

Мы уверены, что благодаря усердию и дисциплинированности таких успехов может достичь каждый ребёнок. Главное – найти своё любимое дело.