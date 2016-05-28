Детские лагеря и кружки: как организовать летний отдых своего ребенка?

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ, которая выходит в эфир в последние дни весны. Поэтому сегодня поговорим о наступающем лете. Вернее, как о лете... Скорее о том, что с ним связано.

Да, это горячий сезон отпусков и, конечно же, больших школьных каникул. Если нам, взрослым, надо планировать свой отдых, договариваться на работе, когда отпустят (и вопрос: отпустят ли?), то у наших детей это гарантированное время беззаботного веселья и счастливого «ничегонеделания».

Как же организовать его так, что бы эти несколько месяцев прошли для них не только интересно, но и с пользой? Если заботливые бабушки и дедушки, живущие за городом, есть не у всех, то всегда есть загородные летние лагеря.

Как туда отправить ребенка, чем он там будет заниматься, и смогут ли расслабиться родители, будучи уверенными в том, что их дети здоровы и в полной безопасности? То есть спокойно немного отдохнуть от них. И какие летние предложения есть для детей, которые по разным причинам останутся в большом городе.

Об этом и не только – Валерий Нафранович, начальник минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.