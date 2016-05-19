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Образцовый кукольный театр «Шчарсунок» – «жемчужина» в культурной жизни села Щорсы

19 мая 2016 09:45
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Тихий и уютный уголок новогрудского района. Поселок Щорса – центр театрального творчества. Здесь на базе сельского дома культуры 30 лет работает уникальный кукольный театр «Шчарсунок». Сегодня он гордо носит звание «образцовый». Да и не мудрено! Ведь за это время дети под руководством своих педагогов поставили на сцене более десятка красочных и невероятно интересных спектаклей.

Главный идейный вдохновитель Ядвига Монич приехала в посёлок сразу после окончания Минского института культуры. Сначала поставила один спектакль. Выступила с ним несколько раз и… что называется, «завертелось»!

Сегодня в репертуаре детского кукольного театра три спектакля и в каждом из них неимоверный труд маленьких актёров. Кстати, представления дети играют исключительно на белорусском языке.

В трупе детского театра 15 ребят. Для каждого из них кукольный – словно второй дом: площадка, где есть место фантазиям и идеям. Сами маленькие актёры признаются, для них каждый выход на сцену – огромный шаг на пути к заветной мечте о Большой сцене и главных ролях.

Желание воплощать идеи, командный дух и любовь к театральному искусству  – три «кита», на которых держится кукольный.

Детский кукольный театр – настоящая «жемчужина» в культурной жизни села Щорсы. Надеемся, что маленькие актёры и дальше будут радовать своими замечательными постановками.

# Театр # Дети # Фотофакт # Ядвига Монич

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