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Няня для ребёнка: как выбрать помощника для вашей семьи?

22 апреля 2016 09:41
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Многие современные родители сегодня пользуются услугами няни. И причины на то могут быть абсолютно разные: кто-то раньше срока решил выйти из декрета, а кого-то определённые жизненные ситуации вынуждают оставлять ребенка вместе с  гувернанткой.

У Юлии опыт работы няней уже достаточно весомый.  А началось все с того, что девушка однажды просто осталась поиграть с младшим братом, потом присматривала за племянником, за ребенком подруги -  в итоге поняла, что это и есть  работа ее мечты.

Сегодня Юлия занимается воспитанием 4-ех летней Аделины, с которой они очень быстро сдружились.  

Для поиска гувернантки родители выбирают разные пути. Самый простой и надежный вариант – это кадровое агентство. Здесь  детально проверяются все сведения о предполагаемой  кандидатуре няни.   

Многие предпочитают искать няню по объявлению. Требования к нанимаемому работнику: отсутствие вредных привычек, возможный переезд, опыт работы, отношение к ночным дежурствам.

Вот что еще интересно: некоторые родители прибегают к использованию камер слежения. Правильно ли подглядывать за человеком, не доверяя ему?

Конечно, няня не заменит маму или папу, но она может стать отличным помощником для вашей семьи. Потому относитесь к выбору домашнего персонала ответственно.

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей # Светлана Кузнецова # Юлия Прокопенко # Алеся Савенкова

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