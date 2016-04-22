Няня для ребёнка: как выбрать помощника для вашей семьи?

Многие современные родители сегодня пользуются услугами няни. И причины на то могут быть абсолютно разные: кто-то раньше срока решил выйти из декрета, а кого-то определённые жизненные ситуации вынуждают оставлять ребенка вместе с гувернанткой.

У Юлии опыт работы няней уже достаточно весомый. А началось все с того, что девушка однажды просто осталась поиграть с младшим братом, потом присматривала за племянником, за ребенком подруги - в итоге поняла, что это и есть работа ее мечты.

Сегодня Юлия занимается воспитанием 4-ех летней Аделины, с которой они очень быстро сдружились.

Для поиска гувернантки родители выбирают разные пути. Самый простой и надежный вариант – это кадровое агентство. Здесь детально проверяются все сведения о предполагаемой кандидатуре няни.

Многие предпочитают искать няню по объявлению. Требования к нанимаемому работнику: отсутствие вредных привычек, возможный переезд, опыт работы, отношение к ночным дежурствам.

Вот что еще интересно: некоторые родители прибегают к использованию камер слежения. Правильно ли подглядывать за человеком, не доверяя ему?

Конечно, няня не заменит маму или папу, но она может стать отличным помощником для вашей семьи. Потому относитесь к выбору домашнего персонала ответственно.