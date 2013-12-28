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Новогодняя акция от РОО «Белая Русь»: 2 тысячи ребят из всех регионов страны бесплатно посетили Большой театр оперы и балета в Минске

28 декабря 2013 14:54
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Новости Беларуси. Новогоднюю сказку для детей создали активисты объединения «Белая Русь». В Большом театре оперы и балета прошло представление: на сцене будущие звезды белорусского балета, а в зрительном зале - около двух тысяч ребят. Они приехали из всех регионов страны. Учащиеся хореографической гимназии-колледжа подготовили для них  балет «Щелкунчик».

Гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Возле елки малышей ждали поздравления от любимых зимних персонажей. Каждый получил подарок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для общественного объединения «Белая Русь» такие новогодние акции уже традиция. Утренники с их участием проходят в детских домах и больницах. Заглянут в гости и к многодетным семьям.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Почему оперный театр? Это, наверное, наша жемчужина. И сама постановка, «Щелкунчик», тоже достаточно детская. Конечно же хотелось не только встретить Новый год, какую-то предпраздничную атмосферу создать, но еще и показать глубину нашей культуры, как живет наша страна. Ведь не каждый раз дети смогут приезжать в Минск, в этот театр. Это связано с какими-то финансовыми сложностями, здесь же все на себя взяло общественное объединение «Белая Русь».

Участники мероприятия:

Я обожаю эти представления. Это очень-очень интересно.  Мне очень нравится балет.

Настроение прекрасное. Хоть снега нет, елочки стоят и все такое яркое!  

Это веселый праздник, когда все смеются, много представлений показывают.

# Дети # Фотофакт # Новый год # Александр Шатько

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