Ваш ребенок умеет ходить на руках и стоять на голове? Смело отправляйте его в цирковую студию

Ваш ребенок умеет ходить на руках, стоять на голове и грезит о цирковой арене? Смело отправляйте свое чадо в детскую цирковую студию. Сюда принимают абсолютно всех детишек с 5 лет, несмотря на рост, вес и сложение фигуры. Главное – желание ребенка заниматься.

Яна Береснева:

Я занимаюсь акробатикой на ремнях, еще увлекаюсь эквилибристикой – стойкой на палочках на руках.

В этих стенах выросло не одно поколение цирковых артистов. Первое занятие состоялось еще в далеких 70-х. Некоторые воспитанники навсегда связали свою жизнь с цирком, многих приглашают работать за рубеж. А кто-то стал преподавателем.

Людмила Хоменко, руководитель народного эстрадно-циркового ансамбля «Романтики»:

Я сама воспитанница этой студии, пришло время, я стала руководительницей, работаю более 15 лет.

Тренировочный зал почти не отличается от настоящего, циркового: канаты, брусья, кольца, штанги... Здесь каждый найдет себе занятия по интересам.

У юных циркачей железных характер. Не каждый сможет долгие месяцы отрабатывать одно и то же упражнение. Выносливость, терпение и сила воли – качества, без которых в цирке не обойтись.

Шанс стать артистом есть у всех – было бы желание. Оно возникает, когда малыши переступают порог цирковой студии. Здесь тебе и гимнастика, и жонглирование, акробатика на роликах и ходулях, клоунада, световое шоу и многое другое.

Кстати, ребята выходят на сцену уже после нескольких занятий. Новогоднюю сказку можно увидеть на одной из минских сцен. Ежедневные выступления в течение трех недель – настоящий праздник для малышей, и отличная возможность показать цирковые трюки, сообщили в программе «Утро» на СТВ.