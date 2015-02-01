Гибель трехлетнего ребенка в Минске: что движет людьми, которые поднимают руку на собственных детей?

Новости Беларуси. На неделе в Минске погиб трехлетний ребенок. Мальчик упал с 12 этажа. О трагедии сообщили жильцы дома по улице Одинцова. Прибывшие спасатели сняли ребенка с козырька над подъездом и передали бригаде скорой медицинской помощи. По пути в больницу мальчик умер. Следователями установлено, что ребенок мог быть сброшен. По возникшему подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержана его мать.

Немного непривычно и даже жутко. Просто потому, что вместо звонкого детского смеха мертвая тишина.

Александр Ткачев, очевидец:

Спустился на козырек, он лежит, ручками лицо закрывши. Аккуратненький, красивенький.

Эту страшную картину он забудет едва ли. Как что-то быстро пролетело перед глазами, как потом бежал вниз и вызывал скорую.

Александр Ткачев, очевидец:

Глазки открыты, но, вроде, не дышит, ничего.

Ребенок упал с балкона 12 этажа. С козырька подъезда мальчика сняли еще живым, но по дороге в больницу врачи все-таки констатируют смерть.

Возникает логичный вопрос: как трехлетний Влад перелез через такой высокий балкон?

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

По непосредственному подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя мать мальчика. Женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась там же, на месте трагедии. Управлением Следственного комитета по Минску по факту убийства заведомо малолетнего возбуждено уголовное дело.

То, что мать ребенка была в тот день пьяна, подтверждают и соседи. На общем балконе 12 этажа нашли пустые бутылки.

Семья проживала на восемь этажей ниже. А значит все роковые ступени вверх вели к такому низкому решению.

Житель дома:

На балконе был разлит алкоголь, пустые бутылки валялись и запах неприятный стоял.

Жильцы дома недоумевают, как случилась эта трагедия. Громких скандалов и пьяных разборок в семье никогда не было.

Жители дома:

Приветливые люди, но малообщительные. Но чтобы злоупотребляли алкоголем, скандалили – не было такого.

Для нас это было страшным потрясением. То, что она пьет, не замечала никогда.

На учете как неблагополучная семья не состояла. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних в дом не были вхожи. Да и на странице в социальных сетях у мамы в разделе «дети» трогательно указано: сынуля Владюша.

Максим Розум, старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Минска:

Мама работала, спиртным не злоупотребляла, к бабушке претензий не было, отец с семьей не проживал. Никаких сигналов от соседей не было. Поэтому семья нигде не состояла.

Как выяснилось, мать погибшего мальчика была нянечкой в детском саду. По идее, при устройстве на работу она должна была проходить медкомиссию. От каких-либо комментариев в дошкольном учреждении отказались, ссылаясь на тайну следствия.

Местный житель:

Если не хочешь его воспитывать, так отдай опекуну, в интернат. Это в мозгу не укладывается.

Что это – беспечность взрослых или несчастный случай – установят следователи. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.

Известно и то, что статья, по которой задержана мать погибшего малыша, предусматривает наказание вплоть до высшей меры.

Дети – не игрушки. Об этом часто забывают взрослые. К сожалению, эта история не единственная. Буквально несколько недель назад шокирующая новость пришла из Гомеля. Родители задушили своего младенца, и тело ребенка за полгода превратилось в мумию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что движет взрослыми, которые поднимают руку на собственных детей, необъяснимо. Но факты остаются фактами…