Гибель трехлетнего ребенка в Минске: что движет людьми, которые поднимают руку на собственных детей?

Новости Беларуси. На неделе в Минске погиб трехлетний ребенок. Мальчик упал с 12 этажа. О трагедии сообщили жильцы дома по улице Одинцова. Прибывшие спасатели сняли ребенка с козырька над подъездом и передали бригаде скорой медицинской помощи. По пути в больницу мальчик умер. Следователями установлено, что ребенок мог быть сброшен. По возникшему подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержана его мать.
Немного непривычно и даже жутко. Просто потому, что вместо звонкого детского смеха мертвая тишина.
Александр Ткачев, очевидец:
Спустился на козырек, он лежит, ручками лицо закрывши. Аккуратненький, красивенький.
Эту страшную картину он забудет едва ли. Как что-то быстро пролетело перед глазами, как потом бежал вниз и вызывал скорую.
Александр Ткачев, очевидец:
Глазки открыты, но, вроде, не дышит, ничего.
Ребенок упал с балкона 12 этажа. С козырька подъезда мальчика сняли еще живым, но по дороге в больницу врачи все-таки констатируют смерть.
Возникает логичный вопрос: как трехлетний Влад перелез через такой высокий балкон?
Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:
По непосредственному подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя мать мальчика. Женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась там же, на месте трагедии. Управлением Следственного комитета по Минску по факту убийства заведомо малолетнего возбуждено уголовное дело.
То, что мать ребенка была в тот день пьяна, подтверждают и соседи. На общем балконе 12 этажа нашли пустые бутылки.
Семья проживала на восемь этажей ниже. А значит все роковые ступени вверх вели к такому низкому решению.
Житель дома:
На балконе был разлит алкоголь, пустые бутылки валялись и запах неприятный стоял.
Жильцы дома недоумевают, как случилась эта трагедия. Громких скандалов и пьяных разборок в семье никогда не было.
Жители дома:
Приветливые люди, но малообщительные. Но чтобы злоупотребляли алкоголем, скандалили – не было такого.
Для нас это было страшным потрясением. То, что она пьет, не замечала никогда.
На учете как неблагополучная семья не состояла. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних в дом не были вхожи. Да и на странице в социальных сетях у мамы в разделе «дети» трогательно указано: сынуля Владюша.
Максим Розум, старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Минска:
Мама работала, спиртным не злоупотребляла, к бабушке претензий не было, отец с семьей не проживал. Никаких сигналов от соседей не было. Поэтому семья нигде не состояла.
Как выяснилось, мать погибшего мальчика была нянечкой в детском саду. По идее, при устройстве на работу она должна была проходить медкомиссию. От каких-либо комментариев в дошкольном учреждении отказались, ссылаясь на тайну следствия.
Местный житель:
Если не хочешь его воспитывать, так отдай опекуну, в интернат. Это в мозгу не укладывается.
Что это – беспечность взрослых или несчастный случай – установят следователи. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.
Известно и то, что статья, по которой задержана мать погибшего малыша, предусматривает наказание вплоть до высшей меры.
Дети – не игрушки. Об этом часто забывают взрослые. К сожалению, эта история не единственная. Буквально несколько недель назад шокирующая новость пришла из Гомеля. Родители задушили своего младенца, и тело ребенка за полгода превратилось в мумию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что движет взрослыми, которые поднимают руку на собственных детей, необъяснимо. Но факты остаются фактами…