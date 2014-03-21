Прямой эфир

Рэпер Тимати назвал дочку Алисой

21 марта 2014 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Рэпер Тимати стал отцом 19 марта. Радостной новостью он поделился в Instagram. Это первый ребенок Тимура Юнусова (Тимати).

Тимати:
Вот и мой черед подошел :) 4кг, 53см. Алиса.

Дочку 30-летнему Тимати подарила его возлюбленная, модель Алена Шишкова.

Роды прошли в Доминиканской республике.

Пресс-секретарь Тимати в интервью «7 дней»:
Это место было выбрано не случайно. Во-первых, в Доминикане живет мама Тимати, а во-вторых, там замечательная медицина и отличный климат. Рождение ребенка у Тима стало большой неожиданностью даже для его близких друзей.  Мы не хотели распространяться на эту тему!

Только в репортаже СТВ Тимати философствует на тему, что же такое счастье. Смотрите видео.

# Дети # Звезды

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская писательница Наталья Игнатенко в Могилеве представила свое новое произведение для детей
21 марта 2014 10:27

Белорусская писательница Наталья Игнатенко в Могилеве представила свое новое произведение для детей

Как выбрать хобби для ребенка, приучить к спорту и с какого возраста учить иностранному и знакомить с компьютером?
21 марта 2014 08:24

Как выбрать хобби для ребенка, приучить к спорту и с какого возраста учить иностранному и знакомить с компьютером?

Художник-постановщик Театра кукол Людмила Скитович рассказала, какие игрушки лучше выбирать для ребенка
21 марта 2014 07:28

Художник-постановщик Театра кукол Людмила Скитович рассказала, какие игрушки лучше выбирать для ребенка