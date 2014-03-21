Рэпер Тимати назвал дочку Алисой

Новости России. Рэпер Тимати стал отцом 19 марта. Радостной новостью он поделился в Instagram. Это первый ребенок Тимура Юнусова (Тимати).

Тимати:

Вот и мой черед подошел :) 4кг, 53см. Алиса.

Дочку 30-летнему Тимати подарила его возлюбленная, модель Алена Шишкова.

Роды прошли в Доминиканской республике.



Пресс-секретарь Тимати в интервью «7 дней»:

Это место было выбрано не случайно. Во-первых, в Доминикане живет мама Тимати, а во-вторых, там замечательная медицина и отличный климат. Рождение ребенка у Тима стало большой неожиданностью даже для его близких друзей. Мы не хотели распространяться на эту тему!

Только в репортаже СТВ Тимати философствует на тему, что же такое счастье. Смотрите видео.