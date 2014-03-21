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Ребенок в восемь месяцев весит почти 20 кг

21 марта 2014 19:17
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Новости Колумбии. Сантьяго Мендосу всего восемь месяцев, а его вес уже достиг 19,7 кг. Ребенок страдает морбидным ожирением.

Мама мальчика признает: в том, что сын в таком раннем возрасте страдает ожирением, виновата она сама. Каждый раз, когда ребенок начинал плакать, женщина начинала его кормить.

Сейчас Сантьяго находится на лечении в госпитале Боготы, столицы Колумбии.

Цезар Эрнесто Гевар, хирург:
Ему понадобится долгосрочное лечение, образование, здоровая пища, а также достаточный уровень физической активности, когда он чуть подрастет. Без всего этого в будущем он может страдать от диабета, гипертонии и тяжелых проблем с суставами. Ребенок почти все время находился дома, потому что у матери не было сил выносить его на улицу. 

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# Дети # Фотофакт # Дети и родители

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