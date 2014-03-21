Белорусская писательница Наталья Игнатенко в Могилеве представила свое новое произведение для детей

Новости Беларуси. Во всемирный День поэзии белорусская писательница, автор детских книг Наталья Игнатенко представила свое новое произведение. Презентация прошла 21 марта в Могилеве.

Книга «Как два брата спортсменами стали» – это своеобразное продолжение цикла историй о жизни двух братьев. Все сюжеты познавательных сказок основаны на реальных историях из жизни детей.

Выход произведения автор решила приурочить к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Минске уже в мае.

А провела творческую встречу в Могилеве Наталья не случайно: именно здесь будущая писательница родилась и выросла. Творческие встречи с Натальей Игнатенко проходят не только в Беларуси, но в и России, где она сейчас живет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Игнатенко, писательница:

Очень люблю работать с детьми, дети меня ждут. Показатель – вот эта библиотека. По настоятельным просьбам я здесь бываю. Нашла я такую фишку – через наглядность. То есть у меня сказки сопровождаются инсталляциями. Их я делаю сама, они очень яркие. Дети любят, и, соответственно, они сидят, и, можно даже сказать, что это как будто мини-спектакль. Я не просто рассказываю, иначе детям очень скучно будет, я постепенно открываю каждую коробку. И для них это сюрприз. И прямо по сюжету моей сказки они движутся вместе со мной, вместе с коробочками. Очень ярко проходит, красиво.