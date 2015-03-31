Их не пугает яркий свет софитов. Они уверенно смотрят в камеру и терпеливо повторяют дубль за дублем. Трогательно, искренне, с чувством и интонацией.

Несмотря на столь юный возраст, читают строки из Евгения Онегина.

Юные художники и актеры не просто участники творческих проектов, они создают их сами. Главное - фантазия и желание.

Изо дня в день, сидя на полу, они разрисовывали 5-метровую декорацию, не зная, что из этого получится.

Над созданием проекта «Евгений Онегин» в течение месяца трудились 80 детей в возрасте от 3 до 12 лет. Каждый из них внёс свой вклад в создание этого замечательного фильма.

Педагоги уверены: любой ребёнок обладает уникальными способностями. Нужно только подтолкнуть и порой - рискнуть.

Сейчас начинающие актёры готовятся к съемкам нового проекта «Басни на новый лад. Басни. NEW», который тоже обещает быть ярким, интересным и увлекательным.