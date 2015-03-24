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Эвелина Силина, 9-летняя художница, работающая в африканской технике Тинга-Тинга

24 марта 2015 10:42
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Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и зелёный попугай. Обитатели диких джунглей и континентов восточных цивилизаций могли подружиться разве что только с Маугли. А вот эта маленькая леди, пусть и не укротила экзотических  зверюшек, зато смогла искусно воспроизвести их в своих картинах.

Свои первые шаги в искусстве Эвелина Силина сделала в 6 лет. А сегодня 9-летняя художница полностью и безвозвратно погрузилась в палитру красок африканской живописи.

Картон, гуашь и хорошее настроение. Вот, пожалуй, и весь багаж художника, работающего в стиле Тинга-Тинга.

От начинающих сегодня, до великих - завтра. Юные художники обязательно должны пройти этот творческий отрезок по радуге африканских мотивов. Как это делает наша героиня.

# Художник # Рисование

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