«Наш комочек счастья»: экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова впервые стала мамой

Новости России. Знаковое событие в жизни 29-летней Елены и ее мужа Дмитрия случилось 27 марта. Экс-солистка группы «Серебро» родила девочку.

О прибавлении в семье Темникова сообщила поклонникам на своей странице в социальной сети.