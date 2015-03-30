«Наш комочек счастья»: экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова впервые стала мамой

Новости России. Знаковое событие в жизни 29-летней Елены и ее мужа Дмитрия случилось 27 марта. Экс-солистка группы «Серебро» родила девочку.
Новости России. Знаковое событие в жизни 29-летней Елены и ее мужа Дмитрия случилось 27 марта. Экс-солистка группы «Серебро» родила девочку.
О прибавлении в семье Темникова сообщила поклонникам на своей странице в социальной сети.
Елена Темникова, певица (запись Instagram):
Сегодня мы стали родителями. Самый счастливый день моей жизни. Столько любви и нежности сейчас! Муж, спасибо тебе. Господи, спасибо. За наш комочек счастья. Нежность наша. Котеночек. Сердечко наше.
Вес малышки – 3 500 граммов, рост – 53 сантиметра. Роды прошли хорошо: молодая мама с новорожденной чувствуют себя отлично. Девочка появилась на свет в России, в одном из подмосковных центров.