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«Наш комочек счастья»: экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова впервые стала мамой

30 марта 2015 19:09
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Новости России. Знаковое событие в жизни 29-летней Елены и ее мужа Дмитрия случилось 27 марта. Экс-солистка группы «Серебро» родила девочку.

«Наш комочек счастья»: экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова впервые стала мамой -1

О прибавлении в семье Темникова сообщила поклонникам на своей странице в социальной сети.

Елена Темникова, певица (запись Instagram):
Сегодня мы стали родителями. Самый счастливый день моей жизни. Столько любви и нежности сейчас! Муж, спасибо тебе. Господи, спасибо. За наш комочек счастья. Нежность наша. Котеночек. Сердечко наше.

«Наш комочек счастья»: экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова впервые стала мамой -4

Вес малышки – 3 500 граммов, рост – 53 сантиметра. Роды прошли хорошо: молодая мама с новорожденной чувствуют себя отлично. Девочка появилась на свет в России, в одном из подмосковных центров.

# Дети # Фотофакт # Звезды # Елена Темникова

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