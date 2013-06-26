На границе Беларуси, России и Украины начал работу Молодежный палаточный лагерь «Дружба-2013»

Новости Беларуси. Молодежный палаточный лагерь «Дружба-2013» открывается на границе Беларуси, России и Украины. Нынешний форум принимает украинская сторона. Сюда приехали около двух тысяч молодых людей из Гомельской, Черниговской, Киевской, Сумской, Брянской областей, Москвы и других городов. В эти минуты встречают делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также откроется выставка творческих работ детей и молодежи, приуроченная к 1025-летию Крещения Руси. Организаторы подготовили для гостей яркий и насыщенный отдых.

Одним из главных событий форума станет традиционный фестиваль «Славянское единство», который пройдет 29 июня у монумента Дружбы и завершит работу лагеря. Пункт пропуска «Веселовка» на белорусско-украинской границе в этот день будет закрыт.