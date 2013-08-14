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Многодетные семьи получат материальную помощь на подготовку детей к школе

14 августа 2013 06:04
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Новости Беларуси. Приятный бонус к первому сентября. Многодетные семьи получат материальную помощь на подготовку детей к школе. Оказать необходимую финансовую поддержку ученикам глава государства поручил накануне.

Только в Минске на нее смогут рассчитывать 8 тысяч многодетных семей. Так, на каждого ребенка выплатят около 300 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, родителям необходимо написать заявление в школе, где учатся их дети. После чего средства перечислят на банковский счет любого члена семьи.

Помощь можно получить как до начала учебного года, так и в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика # Социальная помощь # Дети

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