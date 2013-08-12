К 1 сентября в минских школах появятся турникеты и видеонаблюдение

Новости Беларуси. За парты школ и гимназий в стране в этом году сядут более 900 тысяч детей. Сейчас их родители штурмуют торговые центры и школьные базары. Отечественная торговля отвечает на традиционный августовский спрос широким ассортиментом.

В школах и гимназиях наводят последний лоск. Особое внимание – безопасности детей. Во многих районах сельские школьники отправятся на свой первый урок на новых автобусах.

В школе №2 в столичном микрорайоне Каменная горка ждут много учеников. Уже сейчас первоклашек набралось на 10 классов и заявления продолжают нести.

Несмотря на то, что школа новая – ее построили всего три года назад, ежегодный ремонт – обязательная летняя программа. Недавно в школе появился логопедический класс, сделанный практически своими руками.

Под присмотром учителя детям спокойно и безопасно. Но не всегда можно проконтролировать, чтобы в учебное заведение не зашли посторонние. С первого сентября в столичной школе №2 эта проблема будет решена.

Мария Ковалевская, директор средней школы №2 г. Минска:

Ребята будут заходить со своей электронной карточкой. Карточку приложил к турникету и прошел. Такие же карточки будут у каждого работающего в школе, и родители тоже будут иметь такие же карточки.

Появится в школе и видеонаблюдение. Камерами уже к декабрю оборудуют все средние учебные заведения Фрунзенского района столицы.

Новую машину в рамках программы «Школьный автобус» Высокская средняя школа Оршанского района получит уже к 1 сентября.

В магазинах уже выстраиваются очереди за тетрадками и одеждой.

Анна Ивашкевич, заведующая секцией торгового дома:

Ажиотаж начался недели две назад, и с каждым днем все больше и больше, естественно, покупателей. Оденем всех.

Вот только, чтобы одеться и собраться осталось всего ничего – первый школьный звонок прозвучит для первоклашек уже 31 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.