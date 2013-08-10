В Минске к учебном году создадут более 800 первых классов для 20 тысяч детей, в стране закупят 60 школьных автобусов

Новости Беларуси. В новом учебном году в стране появятся школы-новостройки. В первую очередь в молодых районах белорусских городов. И востребованности в таких объектах есть. Об этом говорят и цифры. Так, только в минских школах и гимназиях в нынешнем учебном году будет создано более 800 первых классов, где за парты сядут 20 тысяч детей.

Новое здание, соответствующее всем современным требованиям, и, как полагается, образование со знаком качества. 2013 год преподнес микрорайону Лошица действительно нужный подарок. Как, впрочем, и всему городу. Средняя школа № 51 – единственная, кто школьников за парты пригласит уже в сентябре. Прием документов сейчас идет полным ходом. На почти 800 мест уже 400 заявлений. Практически полностью укомплектована новостройка и педагогическими кадрами. Сам объект тоже практически готов.

Галина Черник, директор средней школы № 51 Минска:

На сегодняшний момент в самой школе идут отделочные работы, а также благоустройство и озеленение территории. Я думаю, что мы, конечно, успеем к 1 сентября открыть нашу школу. Строители очень стараются все сделать для этого.

Директор Галина Владимировна вот уже который год в курсе жизни школы-новостройки. Фундамент заложили еще в 2011. Современность и, как говорят архитекторы, «амбициозность» проекта очевидна была с самого начала. Уличные площадки, гимнастический и спортивные залы. Практически оздоровительный комплекс.

Анна Новикова, учитель физической культуры средней школы № 51 Минска:

Тренажерный зал оборудован всем необходимым инвентарем. Там у нас есть такие тренажеры, как кардиотренажеры и силовые. Также в нашей школе есть хореографический зал, современный стрелковый тир, лыжная база.

О престижности нового объекта говорит и внутренняя укомплектованность. В первую очередь мультимедийными технологиями.

Мария Машук, преподаватель английского языка средней школы № 51 Минска:

Создано шесть лингафонных кабинетов. Естественно, это большой плюс для обучения иностранному языку.

800 первых классов и более 20 тысяч первоклассников. Только эти цифры говорят о востребованности новых школ и таких новостроек.

Это сюрприз далеко не единственный. В 2013 году школьный автопарк пополнится новым транспортом. С сентября в силу вступит проект, реализацией которого занимается белорусский банк по поручению Президента страны. На закупку 60 автобусов, по 10 для каждой области, направят около 30 млрд рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня деньги на приобретение автотранспорта выделяют и облисполкомы. Так, только в систему образования Минской области поступили 13 новых школьных автобусов. Например, два из них теперь в Мядельском автопарке.

Майя Семенович, ведущий специалист отдела образования, спорта и туризма Мядельского райисполкома:

В целом, 13 автобусами отдела образования, спорта и туризма в новом учебном году будет осуществляться подвоз примерно 900 школьников и детей дошкольного возраста из 33 учреждений образования.