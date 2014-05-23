120 воспитанников ДУО «Крепыш» во Фрунзенском районе Минска 23 мая сказали «До свидания, детский сад!»

Новости Беларуси. Веселая волна выпускных вечеров захлестнула Минск. 23 мая «До свидания, детский сад!» сказали 120 воспитанников дошкольного учреждения образования «Крепыш» во Фрунзенском районе.

Нарядные дошколята продемонстрировали родителям все, чему научились. В праздничной программе – песни, танцы и стихи. На память ребятам подарили красочные книги и альбомы, а кульминацией вечера стало вручение дипломов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Аскреткова, заведующая ГУО «Ясли-сад № 492»:

К сожалению, сейчас у нас уже заканчиваются выпускные утренники. И сегодня это последний утренник. Мы выпускаем пять старших групп.

Инна Тарнапович, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 492»:

Не всегда хочется отпускать от себя то, что ты приручил. Всегда хочется держать рядышком. Конечно, сегодня, вроде как, и праздник, и в тот же момент хочется плакать, слезы на глазах.

Дети:

Меня научили правильно держать карандаш, дружить.

Когда уйду из детского сада, всегда буду заходить сюда.