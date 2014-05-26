Как проходил конкурс «Чемпионат мира глазами детей» на сайте телеканала СТВ?

Новости Беларуси. 2 недели Беларусь жила ЧМ по хоккею. Юная Саша решила поддержать нашу команду своим рисунком, который прислала на конкурс «Чемпионат мира глазами детей».

Конкурс «Чемпионат мира глазами детей» проходил на сайте телеканала СТВ весь май. Яркие, интересные, веселые и красочные рисунки прислали ребята со всех уголков Беларуси. Как видим, тема хоккея не оставила равнодушными даже детей.

Семья Бахчеван посетила не один матч ЧМ. Глава семейства Роман всегда мечтал сходить с сыном на хоккей. И похоже, полуторогодовалому Яну идея папы понравилась.

Чтобы запечатлеть яркие моменты, Роман Бахчеван сделал во время матчей не один десяток снимков. И несколько из них прислал на фотоконкурс телеканала СТВ «Я на ЧМ по хоккею»! Анна Семижен вместе с дочерью Серафимой тоже с удовольствием приняли участие в фотоконкурсе. Ведь такое событие, как ЧМ стало для них самым ярким.

Конкурс «Я на чемпионате мира по хоккею» обрел популярность. На сайт ctv.by пришло огромное количество креативных, забавных, необычных фотографий, посвященных хоккею. У всех участников были равные шансы на победу, ведь полностью исключалась накрутка голосов.

Основным условием было собрать максимальное количество репостов и комментариев к фотографии.

За фото своей учительницы Валентины Ивановны Минняк болел весь 3 «а» класс 42-ой школы. Именно благодаря педагогу ребята приобщились к хоккею. За время чемпионата ребята так подружились с хоккеем, что выучили не только тематические речевки и кричалки, но и стихи. А сама Валентина Ивановна не скрывает радости, что смогла присутствовать на таком знаменательном событии, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Чемпионат закончился. Завершились и конкурсы, посвященные этому событию. Но мы уверены, яркие моменты хоккейных матчев навсегда останутся в сердцах всех конкурсантов. Спасибо за участие!