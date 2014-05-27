Оставленная без присмотра 6-летняя девочка утонула в Могилеве

Новости Беларуси. Первые жертвы жары. На одном из могилевских водоемов утонул ребенок. 6-летняя девочка отдыхала вместе с родителями на пляже. В одно мгновение ребенка унесло течением. Прибывшие на место водолазы пострадавшую нашли быстро, но вернуть девочку к жизни так и не удалось.

Все городские пляжи в эти жаркие выходные были переполнены, специально оборудованных мест для отдыха хватило далеко не всем. Возможно, именно это обстоятельно и стало роковым для одной могилевской семьи.

1 сентября маленькая Аня должна была пойти в школу, но в одно мгновение жизнь семьи изменилась навсегда.

Этот пляж на Днепре отдыхающие облюбовали давно, но безопасным его никак не назовешь. Здесь не чищено дно, отсутствуют раздевалки и скамейки и, самое главное, нет спасателей.

Водолаз с 20-летним стажем Николай прибыл 26 мая на это место первым. Молодая женщина сообщила, что ее ребенок пропал из вида буквально пять минут назад. Девочку обнаружили быстро, но вернуть в жизни Аню так и не удалось.

Николай Луганцов, водолаз Могилевского ОСВОД:

В ОСВОД работаю уже 20 лет, непрерывного стажа. В жизни бывало на рабочих местах у нас и взрослые тонули, бывало, что и дети. Это трагедия, очень большая трагедия для всех родственников и для нас. Все мы родители. Очень жаль. За детьми нужно лучше смотреть. А лучше не отпускать никого без внимания родителей. Чтобы все были присмотрены. И еще раз повторю: все должны отдыхать только на оборудованных пляжах.

Отдыхающих на водоемах полным-полно и 27 мая. Большинство – мамы с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилевчанки Наталья и Анастасия на городских пляжах отдыхают часто и места выбирают только оборудованные, ведь с 6-летними малышами на воде, говорят мамы, бдительность нельзя терять ни на секунду.

Наталья Мироненко:

За ребенком надо смотреть в первую очередь, если он куда-нибудь удалился. Вот, дети у нас отошли подальше, хоть и на кругах, но мы же их зовем, чтобы они были все время в поле зрения.

Анастасия Михоленко:

Если ребенок в воде, надо практически стоять над ним. Никаких ковриков, никаких загаров. Стоять и смотреть, наблюдать за ребенком.

Владимир Бездольный:

Я всю жизнь ходил в море. Воды не боюсь, так что я могу позволить себе и на необорудованном пляже. А если взрослые люди приходят на речку с детьми, то желательно это вообще не делать, или уж очень большой контроль.

С начала 2014 года в Беларуси вода унесла жизни 125 человек. К сожалению, в этом страшном списке уже 8 детей.

А ведь купальный сезон еще только начинается.