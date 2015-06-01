Детские летние лагеря открывают сезон 1 июня

Новости Беларуси. 350 тысяч ребят каникулы проведут в летних лагерях. Сегодня там стартовал новый сезон. Свои двери открыл и легендарный Зубренок. Этим летом здесь ожидают почти 6 тысяч мальчишек и девчонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лиза не сомневалась, где провести каникулы. Побывав однажды в «Зубренке», твердо решила возвращаться сюда каждое лето. Всего за пару дней девочка нашла себе и верных друзей, и увлечение по душе.

Лиза Мельникова:

Нет времени сидеть в комнате. Мы всегда к чему-то готовимся. И в свободное время мы не просто сидим в комнате в телефонах или еще в чем-либо, мы идем на батуты или качели.

В этом году лагерь встретил первую смену детей новинками. Появились экомаршруты, а для любителей высот — терренкур, А для настоящих Робинзонов появились курсы выживания в лесу. Занятие по душе найдет каждый.

Дети:

Мне посоветовали друзья. Лагерь хороший и вожатые отличные.

Очень вкусно кормят. Я люблю ходить на кружки. Я хожу на квиллинг. Это очень интересно! Надо складывать из бумаги всякие спиральки, а из них потом делать всякие узорчики.

Красиво тут! Цветы!

Юлия Матяш, СТВ:

Кроме открытия летнего сезона, который сулит ребятам новые впечатления и новые эмоции, здесь проходит еще одно торжество – старт общереспубликанской акции «Лето на пользу». Благодаря ней ребята могут предложить идеи, как сохранить нашу природу, память о Великой Отечественной войне и даже помочь наладить международные отношения.

Несмотря на юные лета, лето ребята собираются провести с пользой. К тому же акция помогает определиться с будущей профессией, испытать на практике свои знания, узнать традиции других стран. А как не забыть свои обычаи, девочки уже придумали. Обещают каждый день своим будущим внукам напевать родные песни.

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

«Лето на пользу» - это развитие коммуникативных навыков, развитие творчества, спортивных способностей.

Активная жизнь и чистый нарочанский воздух, уверяют в «Зубренке», лучшее средство от всех недугов. То, что в город вернуться все свежие и отдохнувшие, гарантируют.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Ряд таких значимых моментов для формирования личности ребенка – это коллективный труд, отдых в коллективе, общение. Это все-таки действительно полезные дела, которые гарантированы в оздоровительных центрах. Это опека профессиональных педагогов. Надо стараться побывать в оздоровительном центре, оздоровительном лагере.