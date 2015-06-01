Новости Беларуси. О тех, для кого большая семья – лишь приятные хлопоты. Детский дом семейного типа 1 июня открылся в агрогородке Александрия Шкловского района. Новоселье праздновали супруги Мицкевичи, которые воспитывают семерых приемных детей и двух собственных. Все они стали обладателями нового просторного двухэтажного коттеджа.

В семью Мицкевич 15-летняя Лера Воропаева попала в трехлетнем возрасте. С тех пор своих биологических родителей девочка не видела ни разу, а Светлану и Бориса называет не иначе, как мама и папа. Лера – главная помощница в огороде и на кухне, а сейчас готовится к поступлению в лицей, мечтает стать поваром или кондитером.

Лера Воропаева, приемная дочь:

Мне нравится готовить, мама меня много чему научила. С этой семьей я никогда не хочу расставаться. Во-вторых, когда я уеду, я им буду каждую субботу и воскресенье звонить, на каникулах я к ним буду приезжать. Но я ее никогда не забуду. Хоть даже мне будет 80 лет, я все равно ее никогда не забуду. Для меня семья – святое.

История большой семьи началась в 2003 году. Когда родные дети уже подросли, Мицкевичи взяли на воспитание первых малышей. Всего за это время они поставили на ноги 15 детей. У некоторых из них уже собственные семьи, но о тех, кто вложил в них свою душу, помнят.

Алеся Умецкая, родная дочь:

Горжусь очень своими родителями, так как это дело очень великое – воспитать достойных людей. И учитывая то, что государство так помогает (жилье предоставляет, детям различные отдыхи летние).

В этом большом и уютном доме в агрогородке Александрия Мицкевичи и 9 приемных чад сегодня справляют новоселье. Борис Васильевич вместе с мальчишками присматривает место, куда перевезут своих кроликов, а девочки с мамой Светой уже успели высадить несколько грядок.

Светлана Мицкевич, родитель-воспитатель:

Та программа, которая нас в стране, дети, которые воспитываются в семье, тем более в наших детских домах, в приемных семьях, я считаю, что это дети, у которых есть будущее, есть в дальнейшем семья, есть цель в жизни.

К слову, Мицкевичи не любят называть воспитание детей работой. Говорят, что просто живут в большой семье, где не делят детей на своих и чужих.

Борис Мицкевич, родитель-воспитатель:

Мы с матерью мечтаем, чтобы когда они все вышли на большую свою жизнь, были людьми и хорошими.

Всего в Могилевской области уже полсотни детских домов семейного типа, и в каждом дети обрели родительское тепло и заботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.