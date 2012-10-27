Прямой эфир

Массовое отравление детей в Лунинецком лицее. Госпитализированы около 20 учеников

27 октября 2012 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Массовое отравление детей в Лунинецком лицее Брестской области. В инфекционное отделение центральной районной больницы города госпитализированы около 20 учеников.

Недомогание многие почувствовали в минувший четверг после обеда в лицее. У детей появились расстройство желудка, высокая температура и рвота. Некоторых «скорая» забирала прямо с занятий, других – уже из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным медиков, пациентов обследовали. Результаты анализов покажут, что именно стало причиной массового отравления.

# Дети # Массовое отравление

Другие новости рубрики

Все новости
27 октября 2012 12:23

Как вырастить из своего ребенка настоящую супермодель?

27 октября 2012 11:50

Белорусские разработки в медицине: кровать против пролежней, передвижной маммограф и лампа, вылечивающая инфекции

24 октября 2012 17:36

Минский школьник попал под колеса автомобиля