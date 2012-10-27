Белорусские разработки в медицине: кровать против пролежней, передвижной маммограф и лампа, вылечивающая инфекции

Корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» побывали на международной выставке «Медицина и здоровье 2012» и выяснили, какие отечественные разработки вполне могут конкурировать с импортными.

Новинка одного из белорусских предприятий - медицинская кровать с активным матрасом против пролежней. Кровать предполагает 10 положений спинки, которые можно менять с помощью специального пульта. Эту мебель уже оценили многие клиники Беларуси. Умная кровать избавляет послеоперационных больных от сильных болей, возникающих от длительного пребывания в горизонтальном положении. На новой кровати можно без проблем перемещать пациентов в рамках медицинского учреждения и выполнять всевозможные исследования.

Следующая новинка - передвижной кабинет цифровой маммографии, который помогает врачам выявить болезнь на ранней стадии.

Михаил Черепно, специалист по продажам медицинского оборудования:

Кабинет создан специально для труднодоступных районов, где необходимо полное обследование органов грудной клетки на предмет онкологических и прочих заболеваний. Передвижной кабинет состоит из двух частей: кабинет маммографии и кабинет флюорографии. Это удобство и простота в обслуживании. Врач работает на удалении. Снимки делают операторы-лаборанты, которые посылают всю информацию в единый информационный центр.

Цифровой аппарат при высокой точности и четкости снимка щадяще действует на организм женщины. Эта новинка - одна из самых безопасных в мире, что доказали испытания за рубежом.

А вот благодаря разработке сотрудников Института физики у новорожденных малышей, болеющих инфекционными заболеваниями, есть шанс вылечиться без помощи антибиотиков. Ребенку достаточно раз в день по 5 минут полежать под специальной лампой - и можно забыть об инфекциях навсегда.

Александр Акулич, научный сотрудник Института физики НАН Беларуси:

В этом приборе используется излучение двух типов длинны волн. На поверхность ранки наносится особое вещество, которое поглощает излучение этих волн. В результате этого происходят определенные фотохимические реакции, образование активных форм кислорода, которые впоследствии убивают болезнетворные организмы.