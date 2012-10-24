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Минский школьник попал под колеса автомобиля

24 октября 2012 17:36
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Новости Беларуси. На пересечении улиц Чечота и Каролинской под колеса автомобиля попал ребенок. Школьник проигнорировал красный сигнал светофора и выбежал на проезжую часть.

Водитель микроавтобуса попытался избежать столкновения, однако автомобиль задел мальчика боковой частью. Школьника пришлось госпитализировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любовь Трепашко, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Московского района:
Ребенок, в результате этого ДТП, получил перелом и был госпитализирован в 6 ГКБ.
За 9 месяцев текущего года на территории города Минска произошло 51 ДТП с участием детей, в которых 50 человек пострадало и 2 ребенка, к сожалению, погибло.

# Аварии # Авария в Минске # Дети

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