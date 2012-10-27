Как вырастить из своего ребенка настоящую супермодель?

Этим юным персонам уже знаком свет софитов, вспышки фотокамер и восхищенные взгляды зрителей. То, что у них все получается легко и слаженно, не удивляет: к выходу на подиум ребята усердно готовятся, осваивая азы профессии модели в специальной школе.

Начинающие модели:

Каждая девочка всегда должна хорошо выглядеть, держать красиво спину, не боятся себя держать.

Чтобы я была всегда красивой, чтобы я знала все про моду.

Мне нравится быть на сцене, я уже привыкла. Раньше я боялась, но теперь мне очень нравится.

Стать моделью – «золотая» мечта многих девочек. Вот только сначала вместо дизайнерских платьев придется примерить удобную одежду, подходящую для тренировок.

Обучение в школе разностороннее. Из профилирующих предметов: хореография и дефиле. Ребята учатся двигаться под музыку, выполняют упражнения на растяжку. Особое внимание уделяется формированию правильной осанки, легкой красивой походки и уверенности в себе, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Елена Ковальчук, преподаватель хореографии и дефиле:

Мы не отбираем детей от природы стройных, от природы длинноногих, от природы уже красивых. У нас занимаются все дети. Я считаю, что все дети красивые. И эти занятия делают их еще краше. Мы помогаем им просто раскрыться. Каждому ребенку.

На отдельных занятиях юные модели учатся правильно подбирать одежду и аксессуары, создавать различные образы и использовать макияж. Не забыто и о красоте внутренней: с хорошими манерами и чувством такта ребят знакомит преподаватель этикета. Все эти навыки, безусловно, окажутся полезными для детей не только в профессии, но и в обычной жизни.

Елена Ковальчук, преподаватель хореографии и дефиле:

Мы, обучая детей в нашей школе, никогда не говорим, что цель у тебя – стать моделью. Мы не ставим таких целей. И цели стать обязательно моделью ни у кого нет. Может, кто-то да, будет. Это замечательно. Если не будет, хорошая осанка, красивая улыбка, умение красиво двигаться, красиво себя держать, пригодятся, по-моему, девочке, девушке в любом возрасте.

Не стоит думать, что профессия модели исключительно девичья. Конечно, мальчишек на подиуме значительно меньше, но и они изучают профессию модели с большим удовольствием.

Елена Ковальчук, преподаватель хореографии и дефиле:

И мальчишки есть. У нас замечательные мальчики. Работают на подиуме, всегда востребованы. Я своими детьми очень довольна.

А главное, что довольны сами девчонки и мальчишки. Они не только увлечены процессом обучения, но и общаются, дружат друг с другом, весело проводят время. Как говорит их преподаватель, с каждым новым днем ее ученики становятся лучше, чем были вчера.