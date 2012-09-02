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«Паранорман, или Как приручить зомби» детям показывают, а «Ну, погоди!» запрещают

02 сентября 2012 17:07
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Новости Беларуси. Иногда опека до абсурдного доходит. C первого сентября в России запретили смотреть в детское время знакомые не одному поколению «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Чебурашку», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мол, мультинформация побуждает к опасным для жизни действиям. В то же время сейчас в прокате мультфильм «Паранорман, или Как приручить зомби». Будоражащее сознание название заинтриговало, мы решили заглянуть в кино.

Родители:
Я думаю, что больше родители испугаются.
Детям - 11 и 6 лет.

Первая сцена – первые вопросы. Как объяснить детками, что такое секс и насилие. Наверное, дети на такие сеансы идут уже подготовленными. Ведь впереди полтора часа общения с мертвецами и призраками. А дальше уже из аннотации: «впрочем, мертвецы – не главная опасность, куда хуже – глупые взрослые с дробовиками наперевес».

Сергей Михайлович, администратор кинотеатр «Центральный»:
Люди специальные отсматривают и выставляют какие-то ограничения. Они решили, что мультик нежелательно смотреть детям без родителей до 14 лет. Я бы всем разрешил.
Бывает, что дети до лет шести пугаются громкого звука. Тогда и плачут.

# Анастасия Дехтяр # Алексей Юнаш # Дети # Кино # Дмиртий Травин

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