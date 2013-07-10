Открылся сезон школьных базаров

Новости Беларуси. Сезон школьных базаров открыт. Магазины столицы начали расширенную распродажу товаров для учеников. Школьную форму, галантерею, канцелярские товары можно приобрести во всех крупных универмагах.

Совсем недавно в школах прозвенели последние звонки, а столичные магазины уже подготовились к следующему учебному году. Минские универмаги предлагают максимально широкий ассортимент. По словам продавцов, большинство покупателей предпочитают товары отечественных производителей: высокое качество и цены доступные.

Жанна Шуколюкова, заведующая секцией культтоваров для детей:

Я считаю, что наш покупатель должен покупать только белорусское. И цена ниже, и, в сравнении с другими производителями, качество лучше.

Школьная форма от белорусских дизайнеров тоже не подкачала. Более 10 моделей на ряд предлагают на выбор девочкам, мальчикам — чуть меньше.

Среди моделей есть и эконом-вариант, который можно приобрести всего за 150 тысяч белорусских рублей, и одежда подороже — вип-класса. Ассортимент на все вкусы и все кошельки, поэтому каждый сможет подыскать оптимальное решение для семейного бюджета.

Пусть победа на трикотажном рынке осталась за белорусскими производителями, но вот канцелярские принадлежности остаются по преимуществу импортными. Время школьных ярмарок - самая горячая пора для родителей белорусских школьников. По традиции, пик продаж ожидается в августе, но самые предусмотрительные родители собирают в школу своих чад уже сейчас.

Школьные базары и выставки работают по всей стране. Всё необходимое покупатели смогут купить и со скидкой, и даже взять в беспроцентный кредит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.