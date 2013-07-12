Воспитание и обучение детей с помощью сказки: раскрепощение, развитие речи и творческих способностей

Сказки – первое произведение искусства, которое не просто убаюкивает или развлекает малыша, но способно и преподать ему множество уроков. Однако сказкой можно не только воспитывать в ребенке все самое доброе и вечное, но и обучать с ее помощью всему самому сложному. А ведь достаточно дать детям простые игрушки или куклы. Когда место действия окажется перед глазами, а персонажи – в руках, сказка оживет безо всякого волшебства.

Предложите ребенку проиграть сюжет, проговорить слова каждого действующего лица с разной информацией. Может быть, маленький сказочник захочет даже изменить характер героя или повернуть сюжетную линию совсем в другое русло. Не пресекайте такие творческие порывы.

Ирина Ключник, преподаватель детского интеллектуального центра:

Это раскрепощение, это развитие речи, потому что детям хочется сказать, что их герой не такой, как у других, их герой другой, он делает так, как хотят этого они. Здесь, в этой программе, ребенку это позволено, потому что это его самовыражение.

Преподаватели, работающие со сказками как с поводом для обучения и развития, утверждают, что еще ни один ребенок не позволил сказке про Колобка завершиться традиционным печальным финалом.

Однако свой хэппи-энд ребенок должен обосновать.

Ирина Ключник, преподаватель детского интеллектуального центра:

А почему она не съела? Либо потому, что Колобок круглый и он скатился, лиса не удержала его на носу. Либо потому, что Колобок был хитрым и перехитрил лису.

Наверное, очень важно, чтобы ребенок все-таки желал того, чтобы окончание было хорошим, чтобы все были счастливы, как в старых добрых сказках.

Для обучения на основе сказки подойдут самые простые произведения. Они могут быть очень короткими, буквально на полстранички. Но и такие можно использовать как основу для бесчисленного количества игр и занятий, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ирина Ключник, преподаватель детского интеллектуального центра:

Например, добавить героев, чтобы сюжет был другим. Например, в какой-то определенный момент добавляется какой-то герой, причем его опять же может предложить сам ребенок. Если есть затруднения, можно помочь ему в этом. И это тоже может сделать любая мама, предоставив ребенку поле для деятельности, представив ему книгу, какое-то пространство, тех же персонажей, чтобы ребенок мог себя творчески проявить.

Посредствам сказки можно заниматься любой наукой, даже математикой. Правда, кроме игрушечных персонажей понадобиться и элементарные развивающие пособия. Их, кстати, легко сделать и самостоятельно. Достаточно листа бумаги. Получится прекрасная обучающая книжка-малышка. В ней должны присутствовать все те же персонажи. А ребенку предлагается выполнить определенные задания. Найти каждому герою подходящий предмет и соединить их одной линий, посчитать количество капелек в тучках разного размера.

Ирина Ключник, преподаватель детского интеллектуального центра:

Для ребенка это остается игрой. Мы играли в сказку. И то, что мы там считали, измеряли, сравнивали, он не очень замечает. То есть развивать сказкой – это обучение. Здесь, на листиках, больше обучающий момент. Когда нужно провести для того, чтобы правильно стояла ручка, чтобы не выйти за границы дорожки и провести именно по той дорожке. Чтобы сосчитать больше или меньше. Чтобы сравнить, сделать какой-то анализ. Не просто машинально провести, а анализировать свои действия.

Методов воспитания множество. Только сказочный, пожалуй, самый добрый и увлекательный. Главное – позвольте ребенку сказки не просто читать или слушать, а играть в них.

Ирина Ключник, преподаватель детского интеллектуального центра:

Согласитесь, что, когда ребенок сидит, сложив руки по струнке, наверное, это не очень хорошо. Когда мы его заставляем просто слушать, нет активности, нет творчества. Он ее послушал, но не значит, что он ее услышал. А когда он ее играет, когда он ее проживает вместе с вами, тогда можно быть уверенным, что из этой сказки он сделает для себя выводы, что-то внесет в свою копилку.

Мое мнение, что сказкой можно воспитывать даже взрослого человека. Воспитывать и учить. Именно на сказке.