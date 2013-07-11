Усыновленный год назад в Гомельской области ребенок вернулся в спецучреждение практически инвалидом

Новости Беларуси. В Гомеле 11 июля поставлена точка в деле Вани Тимошенко. Весной фотографии двухлетнего мальчика на больничной койке облетели весь Интернет. Ребенок дважды в течении нескольких месяцев попадал в Калинковичскую районную больницу. Диагноз - черепно-мозговая травма, а затем кома, кроме того ссадины по всему телу. Неравнодушные соседи по палате привлекли к проблеме внимание общественности. Даже врачи тогда открыто говорили, что это побои.

История Вани Тимошенко начиналась здесь. Первые полтора года своей жизни он провел в Гомельском областном доме ребенка. А затем, казалось бы, к всеобщей радости обрел новую семью. Был усыновлен и отправился жить в Калинковичский район. Однако спустя год он снова здесь. За это время произошло многое. Но самое главное, что некогда здоровый ребенок утром 11 июля признан практически инвалидом – четвертая степень утраты здоровья. У взрослых это равносильно первой группе инвалидности.

Елена Щербицкая, главный врач Гомельского областного дома ребенка:

Состояние стабильно тяжелое у ребенка за счет того, что со стороны нервной системы после травмы развились очень серьезные осложнения, которые отбросили ребенка в его развитии очень далеко назад. Сейчас мальчик по навыкам речи, движения, общения, восприятия всего лишь на три месяца. То есть ребенок, которому уже два года и 10 месяцев.

Первыми состоянием здоровья усыновленного ребенка озадачились врачи Калинковичской центральной районной больницы, о чем и сообщили правоохранителям. Но всеобщую известность случай приобрел после фото, сделанных соседями по палате и опубликованных в Интернете. Черепно-мозговая травма в сочетании с видимыми телесными повреждениями тогда вызвала массу досужих домыслов, кстати, даже среди самих врачей. Родителей ребенка открыто обвиняли во всех тяжких. Но три месяца проверок расставили все по своим местам.

Игорь Яцко, старший следователь управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

Во-первых, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки по факту причинения тяжких телесных повреждений малолетнему Тимошенко Ивану Владимировичу. В ходе проверки установлено, что черепно-мозговая травма у Ивана образовалась в результате падения с детских качелей. Все наружные телесные повреждения, которые у него наблюдались при поступлении в больницу, были результатом обострения хронического заболевания – атопического дерматита.

И так слишком много испытаний всего-то для двух лет жизни. Но в добавок Ваня снова лишился семьи: воспитывать инвалида родители оказались не в состоянии и суд вернул ребенка в спецучреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Замойская, помощник прокурора Гомельской области по делам несовершеннолетних и молодежи:

На мой взгляд, мама психологически была не готова стать матерью. И она не успела полюбить этого ребенка. Времени было мало, психология, наверное, такая, что ребенок, на мой взгляд, ей был больше нужен, чтобы сохранить семью.

У нас же как получается: если мы видим проблему, мы ее как-то решаем. Когда мы видим, что все хорошо, накормлен, одет, игрушек хватает, ребенок веселый, на этом ограничиваемся.

Итог истории Вани Тимошенко неоднозначен. Ясно только одно: подходы в деле подбора новых родителей для детей, оставшихся без попечения, нужно менять. И первые сдвиги уже есть: регулярно работать с приемными семьями и детьми в Гомельской области теперь будут не только представители образования, но и сотрудники прокуратуры.