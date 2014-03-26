Как выбрать своему ребенку «правильную» няню?

Новости Беларуси. Рано или поздно настает момент, когда маме надо выходить на работу, учебу или по каким-то другим делам. В детский сад малыша еще не берут, а бабушка далеко не всегда соглашается с ним побыть. Как же найти настоящую няню в наше время?

Диана работает няней уже не первый год. Говорит, что главное – любить свою работу. Никогда не сомневалась в выборе профессии.

Диана Стадуб, няня:

Я к этому пришла совершенно случайно. Сначала я родила своего ребёнка. Я имела другую профессию совершенно. Хотелось просто больше их понимать, лучше воспитать – настоящего человека. Поэтому я выбрала профессию такую. Пойти учиться, узнать лучше детскую психологию.

Специалисты говорят, что «идеальной» няни не существует. Выбор - всегда компромисс. Либо высокий профессионализм, либо личные качества няни.

Нужно быть не просто хорошим человеком и любить детей, но и важно - профессиональная квалификация.

Диана Стадуб, няня:

Я это делаю только для себя и своего ребёнка. После окончания, меня совершенно случайно попросили посидеть с чужим ребёнком. И мне это так понравилось, что я свою первую профессию бросила и пришла к этому.

Психологи рекомендуют подойти к выбору няни с прагматичной стороны. И не забывать, что этот человек должен заменить вашему чаду родителей.

Анастасия Семёнова, психолог:

Требования и пожелания, возникающие у вас, высказывайте именно в момент их возникновения. Помните, что вы оплачиваете труд человека, который воспитывает вашего ребёнка. Поэтому не забывайте об уважении и почтении. Если же заметите, что ребёнок в отношениях с няней более тревожный, более капризный, либо в поведении с вами у ребёнка проявляются не характерные формы поведения, значит в работе няни что-то неправильно.

Каждый ребенок – индивидуальность, и не существует каких-то универсальных советов для всех детей. Однако не нужно забывать, что настоящая няня должна найти подход к любому ребёнку, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Диана Стадуб, няня:

Очень важно подойти в самом начале к человеку: поближе узнать, чем он живёт, какие у него интересны, насколько он добрый, как он любит детей. Если человек действительно любит детей, то не будет материальной заинтересованности. Если человек это делает от души, то с ним проблем не будет.