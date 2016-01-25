Как в белорусских детсадах решается вопрос с детьми, которых несвоевременно забирают родители

Новости Беларуси. Из садика ребенка заберут полицейские. В Чехии ужесточен закон для родителей, которые несвоевременно забирают детей из дошкольного учреждения. Ранее воспитатель мог взять забытого малыша к себе домой. Теперь же вправе вызвать социального работника и полицию. Съемочная группа СТВ задалась вопросом, как обстоит дело в белорусских детских садах.

В Беларуси свыше 4,5 тысяч дошкольных учреждений: это и муниципальные, и частные, и санаторного типа. В каждом из них своя учебная программа, определенное количество детей в группе, а, главное, график работы, что для зарабатывающих деньги родителей зачастую одно из главных условий при выборе детсада.

Ирина Каравай:

Остаются, ждут до последнего. Если уже совсем, то, может быть, будут звонить. Но еще такого не было.

Ирина в сад трехлетнего сынишку водит полгода. Говорит, привыкнуть к рабочему графику после декретного отпуска не так просто, благо, воспитатели идут навстречу.

Минчане:

Обстоятельства у людей разные бывают, не всегда можно забрать ребенка вовремя.

Должны как-то подстраиваться, чтобы вовремя забирать. У воспитателя тоже нормированный рабочий день.

Я думаю, что должен быть дежурный воспитатель.

Глас народа вторит букве закона. Да, у воспитателей день нормированный, в основном с 7-9 утра до 18-19 часов вечера. И задерживаясь то ли на 5, то ли на 50 минут, они жертвуют прежде всего своим личным временем. Но то, уверяют сами, дело долга: из рук приняли – в них же вернуть обязаны. Никаких вахтеров, сторожей или прочих ухищрений. За шоколадку тоже до дверей квартиры отводить запрещено.

Ирина Сильванович, заведующий ГУО «Ясли-сад № 156 Минска»:

Это человеческое качество. Потому что, как я повторяю, люди, работающие с детьми, это неслучайные люди, это глубоко морально нравственные люди. И, соответственно, администрация, видя такие редкие случаи, поощряет работника своего.

Случаев, чтобы из детсада ребенка забрали в милицию, уверяют в комитете по образованию, не было. Схема работы в непредвиденных ситуациях отработана. Да и в начале учебного года в каждом дошкольном учреждении проводится анкетирование, дескать есть ли необходимость в так называемых группах кратковременного пребывания, этакая продленка, скорее, для родителей. Есть и круглосуточные. Правда, придется доплатить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Макаревич, главный специалист отдела дошкольного образования, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Если семья вызывает какие-то сомнения и это не единичный случай, тогда подключаются социально-педагогические службы учреждения образования. Если профилактические меры не имеют никакого воздействия, то ребенок признается находящимся в социально-опасном положении. Или уже принимается решение об изъятии данного ребенка из семьи.

И, внимание, это лишь крайний случай и для Беларуси, скорее, единичный. У каждого воспитателя есть настоящая база данных на родственников малыша. С десяток телефонов родителей, их работодателей, бабушек да дедушек. Именно контрольным звонком зачастую решается вопрос времени. Опять же, по инициативе задерживающихся взрослых в саду может быть организована дежурная группа. Но здесь важно понимать: за желанием заработать как можно больше главное не стать дежурным родителем.